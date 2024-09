Cejrowski: Modlę się o nawrócenie Franciszka. Lisicki: Kiedyś załatwiłby to cesarz

Papież Franciszek udał się w podróż do Azji Południowo-Wschodniej: Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru.

– Kiedy myślimy o tunelu, łatwo pojawia się nam obraz ciemnego przejścia. Może to być przerażające, zwłaszcza gdy jesteśmy sami. Tutaj jest jednak inaczej, bo wszystko jest oświecone. Chciałbym wam powiedzieć, że to wy jesteście światłem, które to oświeca; czynicie tak poprzez swoją przyjaźń, poprzez harmonię, którą krzewicie, wsparcie, którego sobie udzielacie, przez wspólne podróżowanie, które ostatecznie prowadzi was do pełni światła – mówił papież. Franciszek wygłosił przemówienie w samym "Tunelu Przyjaźni", który łączy meczet Niepodległości z katedrą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dżakarcie.

Lisicki i Cejrowski komentują

– Franciszek wygłosił herezję, nie po raz pierwszy – zauważył Wojciech Cejrowski w nowym odcinku programu "Antysystem".

– Patrzymy na Kościół jako monolit złożony z kleru. Ale trzeba pamiętać, że w czasach przednowoczesnych ogromne znaczenie w Kościele miała również władza świecka, reprezentowana przez cesarza. Kiedy na przykład chodziło o zakończenie Wielkiej Schizmy Zachodniej – było aż trzech papieży, każdy uważał siebie za papieża i żaden nie chciał ustąpić – to tym kimś, kto ostatecznie przywrócił jedność Kościoła, był cesarz, który ich trzech przegonił, zwołał sobór i poparł wybranego nowego papieża – mówił redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Teraz nie mamy cesarza – wskazał. – Są kardynałowie, biskupi – odparł Cejrowski. – Ale milczą. Najgorsze jest to, że milczą – podkreślił Lisicki.

– Padnijmy na kolana, jak mówi polska pieśń kościelno-ludowa. Trzeba się modlić o to, aby kilku sprawiedliwych poszło do Franciszka, albo żeby Pan Bóg sam załatwił jego abdykację – stwierdził Wojciech Cejrowski.

– Równolegle należy się mocno modlić o nawrócenie Franciszka – dodał.

