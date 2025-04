Trump podniósł cła tylko tym krajom, które stosują cło wobec Ameryki. Dany kraj nakłada cło (lub inne podobne ograniczenia) na towar amerykański, to teraz USA nakłada cło na towar sprowadzany z tego kraju – wzajemność i równowaga w stosunkach międzypaństwowych. Nie żadna „wojna celna”, lecz zasada równouprawnienia w dostępie do rynków i wzajemności w układach handlowych. Lepiej byłoby, gdyby po obu stronach cło (i inne bariery) wynosiło zero – wówczas mielibyśmy strefę wolnego handlu. No ale skoro Unia Europejska nakłada na towar z USA obciążenia w wysokości 39 proc., to Ameryka się teraz uprzejmie odwzajemnia. „Robimy wobec innych tylko to, co oni robią wobec nas” – objaśnił Trump.

***

Po angielsku te cła noszą nazwę „reciprocal”, co zgodnie ze słownikiem znaczy, że są „odwzajemnione” – jak uczucia, przysługa, zaproszenie lub życzenia, „wzajemne” jak wzajemna tolerancja, „obopólne” jak korzyści, „dwustronne”, jak współpraca lub porozumienie, „zwrotne” jak ruch posuwisto-zwrotny. W słowie „reciprocal” nie ma agresji ani odwetu – jest szacunek dla obu stron.