Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Znamy logo i hasło

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie papież Franciszek ogłosił, że kolejne spotkanie młodzieży odbędzie się w Seulu. W 2027 roku młodzież z całego świata wyruszy na ŚDM do Korei Południowej.

W środę 25 września w Watykanie podano oficjalne logo wydarzenia i hasło, które będzie przyświecać spotkaniu młodych z Ojcem Świętym. Logo nawiązuje bezpośrednio do hasła. Będzie ono wykorzystywane w oficjalnych dokumentach, zdjęciach i wydarzeniach związanych z przeżywaniem drogi na ŚDM w Seulu.

Logo Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 r.

W centrum logo znajduje się czerwono-niebieski krzyż. Jest to Krzyż Zwycięstwa Jezusa nad światem. Czerwona linia krzyża wznosząca się oznacza Stwórcę w niebie, niebieska linia z kolei ma oznaczać Ziemię. W połączeniu obie linie mają symbolizować wypełnienie się woli Bożej na ziemi.

Logo nawiązuję do słów Jezusa "Odwagi! Jam zwyciężył świat", które wypełnią się mocą Ducha Świętego w całym wszechświecie. Ducha Świętego symbolizuje żółte koło znajdujące się za krzyżem. Litery, które w języku koreańskim oznaczają "Seul", zapisane pismem bambusowym układają się w skrót WYD (World Youth Day, z ang. Światowe Dni Młodzieży – przyp. red.).

"Zgodnie z interpretacją organizatorów logotyp wzięty w całości wyobraża młodego człowieka gotowego nieść swój krzyż za Jezusem. Cechuje go mocna, dynamiczna wiara, która pozwala odważnie wyciągnąć ręce do Krzyża i stanąć na nogi, by pełnić Bożą wolę w tym świecie. Również tradycyjne kolory Korei zostały harmonijnie wykorzystane w logo. Czerwony symbolizuje męczeńskiego ducha przodków, niebieski – energię młodych ludzi. Czarny oznacza niepewny czas przyszłości przed młodymi ludźmi, żółty z kolei symbolizuje chwałę Ducha Świętego i zwycięstwo Chrystusa, które będzie dane młodym ludziom" – czytamy na stronie sdmpolska.pl.

