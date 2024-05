I Światowe Dni Dzieci. Papież do najmłodszych: Zawsze się módlcie

Ojciec Święty, otoczony tego dnia przez dzieci, całkowicie zaimprowizował swoją homilię, czyniąc z niej krótką i zapadającą w pamięć lekcję o Trójcy Świętej.

– Drodzy chłopcy i dziewczęta, jesteśmy tutaj, aby wspólnie modlić się do Boga – zaczął. Potem licząc na palcach i wyliczając Ojca, Syna i Ducha Świętego, zapytał: "Ale ilu jest bogów?”. Gdy tłum odpowiedział "jeden", papież pochwalił dzieci i zaczął mówić o każdej z Osób Trójcy Świętej.

Zaczął od Boga Ojca, który "nas wszystkich stworzył i który tak bardzo nas kocha”. Papież Franciszek zaczął mówić o drugiej osobie Trójcy Świętej, po tym jak dzieci zawołały jej imię – Jezus – jako Tego, który przebacza wszystkie nasze grzechy. Kiedy dotarł do Ducha Świętego, papież przyznał, że wyobrażenie sobie tej Osoby Trójcy jest trudniejsze.

– Kim jest Duch Święty? Ech, to nie jest łatwe… – powiedział. – Ponieważ Duch Święty jest Bogiem, jest w nas. Ducha Świętego otrzymujemy na chrzcie, przyjmujemy Go w sakramentach. Duch Święty jest tym, który towarzyszy nam w życiu – dodał.

Papież zakończył homilię, dziękując dzieciom, ale jednocześnie przypominając im, że "my też mamy matkę”, pytając, jak się do niej modlimy. Odpowiedzieli: "Zdrowaś Maryjo”. Papież zachęcał dzieci do modlitwy za rodziców, dziadków i chore dzieci.

Światowe Dni Dziecka

Utworzenie Światowych Dni Dzieci zostało ogłoszone przez Franciszka 8 grudnia 2023 r. podczas modlitwy Anioł Pański. Pomysł na to wydarzenie podsunął papieżowi 9-letni chłopiec podczas wymiany zdań na krótko przed Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie.

Wśród gości specjalnych mszy św. była premier Włoch Giorgia Meloni, która wraz ze swoją córką Ginevrą spotkała się na krótko z papieżem przed nabożeństwem.

Po zakończeniu wydarzenia Franciszek ogłosił, że następne Światowe Dni Dziecka odbędą się we wrześniu 2026 r.

