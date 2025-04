Komisja Europejska zaakceptowała działania Polski wobec ptasiej grypy

Decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie zapadła po wtorkowym spotkaniu przedstawicieli tej instytucji z polskimi władzami, Działania te mają zostać wdrożone w szczególności na terenie Mazowsza i Wielkopolski — dwóch regionów najbardziej dotkniętych przez wirusa. Na tym etapie Komisja nie planuje wprowadzania dodatkowych regulacji na poziomie unijnym.

Polskich hodowców czeka zaostrzenie przepisów

Jak donosiło we wtorek po południu RMF FM, Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na pozostanie przy krajowych rozwiązaniach bez konieczności zaostrzania przepisów w skali całej Wspólnoty. Oznacza to jednak, że polscy hodowcy drobiu będą zobowiązani do przestrzegania jeszcze bardziej rygorystycznych zasad sanitarnych, aby ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Wśród środków, które mają zostać wdrożone, znajdują się m.in. rozszerzenie stref buforowych wokół ognisk choroby. Zwiększone środki ostrożności mają pomóc w szybkim wykrywaniu i izolowaniu kolejnych przypadków, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Rzecznik Komisji Europejskiej Eva Hrnczirzova poinformowała wieczorem, że "Komisja i władze polskie odbyły konstruktywne spotkanie techniczne" poświęcone nadzwyczajnym środkom krajowym, które Polska planuje wdrożyć w związku z nasilającą się liczbą ognisk ptasiej grypy. Jak podkreśliła, Bruksela "przyjęła do wiadomości" polskie propozycje, nie precyzując jednak ich szczegółów.

Warunkowe zawieszenie restrykcji

Kwestie konkretnych działań leżą w gestii Ministerstwa Rolnictwa, które musi zapewnić zgodność planowanych rozwiązań z przepisami obowiązującymi na szczeblu Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że unijne prawo jasno określa obowiązki w przypadku wykrycia wirusa ptasiej grypy — zakażone ptaki muszą zostać wybite, a produkty pochodzące z zakażonych ferm nie mogą być wprowadzane do obrotu.

Na razie Komisja nie przewiduje rozszerzenia restrykcji na inne kraje członkowskie, pod warunkiem, że Polska skutecznie wdroży zaplanowane środki zaradcze.

Czytaj też:

Chiny: Pierwsza na świecie śmierć człowieka z powodu ptasiej grypy H3N8Czytaj też:

Fałszywe pandemie. Argumenty przeciwko rządom strachu – Wolfgang Wodarg