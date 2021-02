Sopot w strefie zagrożenia. Pojawiła się ptasia grypa

Miasto Sopot zostało zakwalifikowane jako obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. O wszystkim czytamy w komunikacie opublikowanym w miejskim serwisie sopot.pl.

Zakaz zbliżania się do ptaków

"O sytuacji informować będą m.in. żółte tablice ostrzegawcze. W związku z przekazanym dziś do Urzędu Miasta Sopotu rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni, Sopot został uznany za obszar, w którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z powyższym apelujemy o niezbliżanie się do ptaków, niedokarmianie ich oraz w przypadku hodowców o stosowanie się do wszystkich, szczegółowych wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. Już od dziś przy wejściach na plaże, w okolicy mola oraz na wjazdach do miasta będą montowane żółte tablice ostrzegawcze. O zagrożeniu informować będą także patrole straży miejskiej. Wszystkie nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu obowiązują do czasu uchylenia go przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni" – podano.

Jednocześnie władze Sopotu wskazują: "Znalezienie martwego ptaka należy pilnie zgłosić dyżurnemu Straży Miejskiej w Sopocie dzwoniąc pod numer telefonu 986 lub 58 521 38 50".

W komunikacie nie podano żadnych ram czasowych dla obowiązywania zagrożenia ptasią grypą.

Obecność wirusa H5N8 wywołującego ptasią grypę stwierdzono również u ptaków w Wejherowie i w Gdańsku.

Czym jest ptasia grypa?

Grypa ptaków należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100 proc. Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. Z biegiem lat wirus zaczął mutować, dlatego niezwykle trudno z nim walczyć.

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z: kałem, wydzieliną z oczu, wydzieliną z dróg oddechowych, wydychanym powietrzem. Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany.

Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

