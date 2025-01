"Do Rzeczy" nr 2: Kieszonkowy dyktator w akcji. Czym się skończy "przejściowy stan wyjątkowy" Tuska

– Towarzyszący bezprawiu chaos oznacza, że bez względu na poglądy polityczne tracimy własne państwo, i to w niebezpiecznych czasach, w których powinno być ono szczególnie sprawne. Bo państwo to przede wszystkim wspólnota interesów. Kiedy instytucje przestają działać, maleje zdolność państwa do obrony naszych praw i wolności bez względu na to, kto na kogo głosował – ostrzega Mikołaj Drozdowicz w tekście “Państwo bezprawia, czyli demokracja walcząca na pełnej petardzie”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:



– Polska stała się państwem bezprawia, rządzonym przez bandytów, którzy trafią do więzienia, gdy stracą władzę,

a stracą ją, bo żaden reżim nie trwa wiecznie – stwierdza były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski

w rozmowie z Karolem Gacem.

– Skażona Ziemia, ostatni ludzie żyjący w podziemnym schronie. Ileż już było takich opowieści? Dlaczego więc wszyscy oglądają serial „Silos”? – zastanawia się Piotr Gociek w tekście “W domu niewoli”.



– Nie ma czegoś takiego, jak „polski antysemityzm” – mówi Tomasz Panfil, historyk i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w rozmowie z Tomaszem D. Kolankiem.



– Kluczową rolę w stosowaniu represji politycznych po 13 grudnia 1981 r. odegrali prezesi sądów. Nie ma tego w żadnych dokumentach, ale potrzebowali oni czasu, aby się zorientować, na których sędziów mogą liczyć po „solidarnościowym ukąszeniu” – pisze Grzegorz Majchrzak w artykule “Wymiar (nie)sprawiedliwości w służbie stanu wojennego”.





– Po raz pierwszy od ponad 100 lat Turcja wkroczyła na teren, który pozostawał niegdyś pod władzą sułtanów. Dla prezydenta Erdoğana to pewnie ważne, bo czasy imperium darzy on szczególnym sentymentem – stwierdza Teresa Stylińska w tekście “Na drodze do Damaszku”.



– W Japonii kryzys demograficzny sprawił, że aż 14 proc. wszystkich domów jest już opuszczonych. W podążającej jej śladami Europie, którą coraz bardziej dotyka plaga ekologizmu, to samo zjawisko może wkrótce przyjąć jeszcze bardziej dramatyczne rozmiary – zauważaJakub Wozinskiw artykule “Plaga opuszczonych domów”.





