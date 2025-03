Zełenski ujawnił majątek. Jego zarobki wzrosły

Wołodymyr Zełenski i jego rodzina zarobili w 2024 r. 15,2 mln hrywien, czyli niemal 1,5 mln złotych – wynika z oświadczenia majątkowego, które zamieściła kancelaria prezydenta Ukrainy.

Ukraińska agencja informacyjna Unian zauważyła, że zarobki Zełenskiego i jego bliskich w porównaniu z poprzednim rokiem "nieznacznie wzrosły". Główną część dochodów przywódcy Ukrainy stanowiły obligacje skarbowe, których wartość po wykupie sięgnęła 8 mln 585 tys. hrywien, czyli blisko 800 tys. złotych. Prezydencka pensja, odsetki bankowe i dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości wyniosły 6 mln 700 tys. hrywien (ponad 620 tys. złotych).

Wzrost dochodów rodziny prezydenta Ukrainy w porównaniu z 2023 r. był spowodowany wznowieniem płatności czynszu za nieruchomości w pełnej wysokości. "Saldo rodziny prezydenta na koniec 2024 r. nie zmieniło się znacząco" – poinformowała kancelaria prezydenta Zełenskiego w komunikacie, na który powołało się Polsat News.

Przedłużenie kadencji Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski pozostał na stanowisku prezydenta dłużej niż wynosi jego kadencja, ponieważ na Ukrainie obowiązuje stan wojenny, a prawo ukraińskie zabrania przeprowadzania w tym czasie wyborów.

Ogromne poruszenie i krytykę ze strony niektórych światowych przywódców wywołała wypowiedź Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał ukraińskiego przywódcę "dyktatorem bez wyborów" i ostrzegł, żeby "działał szybko, bo inaczej nie będzie miał kraju". – Jestem gotowy ustąpić z urzędu prezydenta, jeśli przyniesie to pokój na Ukrainie lub doprowadzi do przyjęcia kraju do NATO – oświadczył Zełenski.

Wybory prezydenckie na Ukrainie powinny się odbyć w marcu 2024 r. Podczas kampanii wyborczej na przełomie 2018 i 2019 r. Wołodymyr Zełenski deklarował, że zamierza rządzić państwem tylko przez jedną kadencję i jeżeli zostanie wybrany, nie będzie kandydował po raz kolejny.

Czytaj też:

Trump ostrzega Zełenskiego. "Będzie miał problemy"