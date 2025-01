Kto czego nie chce słyszeć

Tak, wiem, że to gorzka pigułka dla wszystkich przekonanych do teorii zamachowej, ale badania w trzech różnych laboratoriach wykluczyły scenariusz, który mówił o wybuchu na pokładzie prezydenckiego Tu-154M 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem. Co więcej, wątek dotyczący materiałów wybuchowych, które miały znajdować się na wraku, umorzyli śledczy powołani przez Zbigniewa Ziobrę.

Na czele tej grupy stał pierwotnie śp. prokurator Marek Pasionek, po jego śmierci zaś Krzysztof Schwartz, szef powołanego w