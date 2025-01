Elon Bezczelny

W dzieciństwie wydawało mi się, że to zrozumiałe w jej pokoleniu uprzedzenie do Niemców; później wiele razy przekonałem się jednak, że nacja ta faktycznie jest wyjątkowo skłonna do stosowania podwójnych standardów wobec siebie i innych. Jednym z wielu dowodów jest oburzenie, które właśnie wybuchło w Niemczech po artykule Elona Muska, znanego biznesmena i bliskiego współpracownika Donalda Trumpa.