Jakiego wyznania są kongresmeni USA? Podano zestawienie

Chrześcijanie stanowią 87 proc. członków Senatu i Izby Reprezentantów USA w kadencji 2025-2027 – podaje specjalizująca się w kwestiach statystyki i sondaży wyznaniowych pracownia Pew Research Center. To spadek z 88 proc. w ostatniej sesji i 92 proc. dekadę wcześniej.

Chrześcijanie w Kongresie USA

W 119. Kongresie zasiada 461 deputowanych chrześcijańskich. Pomimo spadku chrześcijanie nadal stanowią dominującą część obydwu izb, znacznie przekraczając udział chrześcijan wśród wszystkich dorosłych Amerykanów, który po kilku dekadach spadku wynosi 62 proc. W 2007 roku 78 proc. dorosłych Amerykanów było chrześcijanami, a we wczesnych latach sześćdziesiątych ponad dziewięćdziesiąt procent – według ówczesnych badań Gallupa.

Nowy Kongres jest również bardziej religijny niż ogół ludności według innej, powiązanej miary: prawie trzech na dziesięciu Amerykanów (28 proc.) jest obojętnych religijnie, co oznacza, że są ateistami lub agnostykami lub twierdzą, że ich religia to „nic szczególnego”. Ale do tej grupy należy mniej niż 1 proc. członków obydwu izb Kongresu.

Protestanci, katolicy, wyznawcy judaizmu

Spośród 461 chrześcijan zasiadających w 119. Kongresie, 295 to protestanci, co stanowi spadek o osiem osób w porównaniu z poprzednią sesją. W 1961 roku było to 398 członków. Nadal stanowią ono nieproporcjonalnie wysoki udział w 119. Kongresie (55 proc. członków) w porównaniu z dorosłą populacją USA (40 proc.). Największą podgrupą są obecnie baptyści – 75 członków, następnie metodyści (26 członków), prezbiterianie (26), episkopalianie (22) i luteranie (19). Spośród 295 protestantów w Kongresie, 101 nie określiło konkretnego wyznania, udzielając szerokich lub niejasnych odpowiedzi, takich jak „protestant”, „chrześcijanin” lub „ewangelikalny protestant”.

Nowy Kongres ma 150 katolików, o dwóch więcej niż w poprzedniej kadencji. Ponadto w nowym Kongresie zasiada dziewięciu członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (powszechnie znanego jako mormoni).

Siedemdziesięciu jeden członków Kongresu nie identyfikuje się jako chrześcijanie, w tym 32 to Żydzi. Wyznawcy judaizmu nadal stanowią większą część Kongresu (6 proc.) niż całej dorosłej populacji (2 proc).

Muzułmanie, hindusi, buddyści

W nowej Izbie Reprezentantów zasiada czterech muzułmanów – o jednego więcej niż w poprzedniej sesji. W Izbie zasiada również czterech wyznawców hinduizmu- o dwóch więcej niż w poprzedniej kadencji, trzech buddystów – o jednego więcej.

Dwudziestu jeden członków nowego Kongresu zostało sklasyfikowanych jako osoby o nieznanej przynależności religijnej, co oznacza, że odmówili oni określenia swojej religii; wybrali identyfikację jako „nieokreśloną”; lub nie można było się z nimi skontaktować.

