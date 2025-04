Matecki pozostanie w areszcie. Sąd odwleka posiedzenie ws. zażalenia

Jak informuje dziennikarz RMF FM, Tomasz Skory, posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 23 kwietnia – siedem tygodni po tym, jak parlamentarzysta został tymczasowo zatrzymany.

Kwestie proceduralne powodem opóźnienia

Powodem tak dużego opóźnienia, jak ustalił reporter, są kwestie proceduralne. Przekazanie dokumentów niezbędnych do rozpoznania sprawy miało zająć wiele tygodni, głównie ze względu na ich objętość i konieczność ich dokładnego opracowania przez sąd.

Do momentu rozpoznania zażalenia przez sąd, poseł PiS pozostaje w areszcie tymczasowym. Decyzja zapadnie 23 kwietnia.

Poseł PiS Dariusz Matecki został na początku marca zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy był w drodze do prokuratury. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS, który dzień wcześniej sam zrzekł się immunitetu.

Matecki usłyszał zarzuty

Śledczy zarzucają politykowi pobieranie pensji w ramach fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości.

"Obejmują one m.in. współdziałanie z innymi osobami w ustawianiu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i w przywłaszczeniu kilkunastu milionów złotych, pranie brudnych pieniędzy, współdziałanie z dyrektorami Lasów Państwowych w fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej okoliczności związanych z wykonywaniem pracy" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Według PK zgromadzony materiał dowodowy dostarczył podstaw do podejrzenia popełnienia przez Mateckiego sześciu przestępstw, które zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Poseł nie przyznaje się do winy.

Pod koniec lutego wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Mateckiego skierował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

