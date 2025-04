Trzaskowski z flagą Nawrockiego na wiecu. "Będzie mi towarzyszyć do 2 maja"

Podczas debaty prezydenckiej w Końskich, która odbyła się 11 kwietnia, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki podarował Rafałowi Trzaskowskiemu flagę w barwach tęczy, sam zaś ustawił przed sobą biało-czerwoną.

Na debatę organizowaną w poniedziałek (28 kwietnia) przez "Super Express" Trzaskowski przyniósł właśnie tę flagę, którą – jak przekonywał – Nawrocki "porzucił" w Końskich.

Trzaskowski: Bardzo ważna flaga

Do tej sytuacji Trzaskowski powrócił podczas swego wiecu w Toruniu. – Jestem tutaj z wami z flagą bardzo ważną, flagą, która mi towarzyszy już od jakiegoś czasu. To jest flaga, przypomnę, z wczorajszej debaty, to jest flaga, z którą Karol Nawrocki bardzo dumnie wkroczył na debatę w Końskich, natomiast jak zgasły wszystkie światła, jak skończyła się debata, to ją po prostu porzucił, zostawił ją na swojej mównicy i wyszedł – powiedział Rafał Trzaskowski w Toruniu.

– Biało-czerwonej nigdy się nie porzuca i dlatego ja tę flagę przejąłem i dlatego będzie mi towarzyszyć przynajmniej do 2 maja, kiedy jest Dzień Flagi – kontynuował.

Trzaskowski uderza w Brauna i Maciaka

Podczas swego występu Trzaskowski w ostrych słowach skrytykował Grzegorza Brauna za jego słowa na temat Powstania w Getcie i słynnych żonkili.

– W naszej ojczyźnie nie ma miejsca na antysemityzm. Chcę wam powiedzieć, że byłem wczoraj bardzo poruszony, dlatego, że naprawdę przez te ostatnie lata wysłuchałem bardzo wielu wypowiedzi, które nigdy nie powinny zaistnieć, ataków osobistych, ataków na moją rodzinę, ja już zdążyłem się do tego przyzwyczaić – powiedział Rafał Trzaskowski w Toruniu.

– Zdążyłem się przyzwyczaić do tez zgoła głupich, zdążyłem się przyzwyczaić do propagandy, do manipulacji i wczoraj zdałem sobie sprawę, że nie możemy się do tego przyzwyczajać. Że nie możemy pozwolić na to, żeby słowa haniebne pozostawały bez reakcji. Że musimy reagować. Wczoraj sobie przypomniałem prof. Turskiego, który nie tak dawno od nas odszedł i jego 11. przykazanie: nie bądź obojętny. I wczoraj prof. Turski i jego przesłanie mi towarzyszyły. Nie bądźcie obojętni! – kontynuował.

Następnie Trzaskowski stwierdził następnie, że słowa Brauna o Żydach oraz Maciaka o Putinie były "haniebne".

Czytaj też:

Zamieszanie z debatą TVP. Kandydaci domagają się wymiany dziennikarkiCzytaj też:

Schetyna o Nawrockim: Kto mieczem wojuje, od miecza ginie