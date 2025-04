Matecki odcięty od konta bankowego. "Nie mogę opłacić rachunków"

"Prokuratura zablokowała mi konto bankowe. Nie mogę opłacić rachunków, czy zamówić czegokolwiek dziecku. Chciałem założyć nowe konto, żeby mogła tam trafiać pensja – wybrałem Bank Millenium, właśnie przed chwilą przyszła odmowa" – poinformował Matecki w serwisie X. Poseł zaznacza, że "w Polsce istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności. Nie jestem osobą skazaną, jestem posłem na Sejm RP".

"W Polsce Konstytucja nakłada na wszystkie instytucje i podmioty obowiązek przestrzegania zasady domniemania niewinności. Naruszenie tej zasady może, w mojej ocenie, stanowić podstawę do wniesienia skargi do KNF i to właśnie zamierzam zrobić" – dodał parlamentarzysta ze Szczecina.

Dariusz Matecki opuścił areszt

Polityk opuścił areszt w piątek. – Pierwsze cztery zarzuty dot. przestępstw urzędniczych, które miałem popełnić jako urzędnik MS. Problem w tym, że nigdy nie byłem urzędnikiem resortu. Pozostałe dwa zarzuty, dotyczące Lasów Państwowych, całkowicie obaliłem na komisji – powiedział Matecki po wyjściu na wolność. Dodał, że w sprawie żadnego z sześciu zarzutów nie ma sobie nic do zarzucenia. – Główny cel mojego pobytu tutaj, to był areszt wydobywczy, Żebym powiedział coś złego na Zbigniewa Ziobrę (...). Minister Ziobro to mój polityczny autorytet. Wszystko, co robił, robił dla dobra Polski. Pokonał mafie VAT-owskie, które dziś wracają – wskazał.

Wobec posła zastosowano dozór policyjny, polegający na zakazie kontaktowania się z określonymi osobami. Aby wyjść na wolność, Dariusz Matecki musiał wpłacić 500 tys. zł kaucji.

Dariusz Matecki przekonuje, że nie jest ostatnim posłem opozycji, który trafi za obecnej władzy do aresztu. Zapewnił też, że jest niewinny. Poseł podziękował posłom PiS i Konfederacji, swoim adwokatom, a także mediom – Telewizji Trwam, Telewizji Republika oraz telewizji wPolsce24.

