Rok Jubileuszowy 2025. Caritas prowadzi akcję na rzecz darowania długu

Od Wigilii Bożego Narodzenia trwa Rok Jubileuszowy 2025. W niedzielę 5 stycznia zostały otworte ostatnie Drzwi Święte – w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie.

Mija dwa tygodnie od inauguracji Roku Świętego 2025

Kard. James Michael Harvey, który przewodniczył Mszy świętej i obrzędowi otwarcia Drzwi Świętych zachęcił, aby przyjąć apel papieża Franciszka. – Apel, który jest zarówno naglący, jak i wymagający, aby nie tylko cieszyć się nadzieją, ale także promieniować nadzieją, być siewcami nadziei. Jest to z pewnością najpiękniejszy dar, jaki Kościół może dać całej ludzkości, zwłaszcza w tym momencie jej historii – mówił archiprezbiter bazyliki.

Od uroczystej inauguracji Roku Świętego 2025 mijają dwa tygodnie, a przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra przeszło już ponad pół miliona wiernych. – To doniosły początek – zaznaczył proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, abp Rino Fisichella, który odpowiedzialny jest za organizację Jubileuszu. Dodał, że jest to "ważne świadectwo wiary". Arcybiskup przypomniał przy tym, że chęć przejścia przez Drzwi Święte można zgłaszać poprzez zarejestrowanie się na stronie iubilaeum2025.va.

"Zamień dług w nadzieję"

Rok Jubileuszowy 2025 to czas łaski dla całego świata. Pierwszy Rok Święty ogłosił papież Bonifacy VIIIna rok 1300. W Kościele katolickim Rok Święty jest nawiązaniem do starotestamentalnego zwyczaju izraelitów, którzy co 50 lat obchodzili Rok Jubileuszowy. W czasie takiego Roku Świętego wszyscy byli zwalniani z długów.

Na wzór tego, papież Franciszek w jubileuszowej bulli Spes non confundit zaapelował, by Rok Święty 2025 był czasem darowania niesprawiedliwych długów. "Jeśli naprawdę chcemy przygotować drogę pokoju na świecie, zaangażujmy się w usuwanie odległych przyczyn niesprawiedliwości, regulowanie niesprawiedliwych i niewypłacalnych długów oraz w zaspokajanie głodu" – czytamy. W odpowiedzi na te słowa Caritas Internationalis prowadzi kampanię "Zamień dług w nadzieję" na szczeblu światowym. (Kampania – przyp. red.) opowiada się za sprawiedliwym podejściem do zadłużenia i transformacyjnymi reformami finansowymi, aby przywrócić nadzieję społecznościom obciążonym niezrównoważonym zadłużeniem".

Jak podaje Caritas, obecnie ponad 100 państw świata zmaga się z niesprawiedliwym i niezrównoważonym długiem publicznym, którego 65 proc. pozostaje w rękach prywatnych wierzycieli. Ponad 3,3 miliarda osób na ziemi jest zagrożonych pogłębiającym się ubóstwem. – Tradycja jubileuszowa wzywa nas do działania ze współczuciem, przywracając nadzieję tym, którzy są uciskani przez długi. Wkraczając w Rok Jubileuszowy, musimy przekształcić dług w szansę na sprawiedliwość i odnowę – zachęca przewodniczący Caritas Internationalis kard. Tarcisius Kikuchi.

