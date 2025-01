Trump nie wyklucza użycia wojska. Premier Danii reaguje

We wtorek na konferencji prasowej Donald Trump został zapytany czy uniknie stosowania przymusu militarnego lub gospodarczego do przejęcia pełnej kontroli nad Kanałem Panamskim i Grenlandią. Prezydent elekt nie wykluczył wprost takiej ewentualności. Obecnie Grenlandia jest autonomicznym terytorium w ramach Danii.

Premier Danii reaguje

Do słów Republikanina odniosła się premier Danii Mette Fredriksen. – Nie potrafię sobie wyobrazić, że do tego dojdzie – zaznaczyła premier Danii Mette Frederiksen. – Chciałabym zaapelować do wszystkich o zachowanie spokoju – powiedziała premier w rozmowie z duńską telewizją TV2.

Polityk dodała, że wymiana gospodarcza jest podstawą wzajemnych relacji Danii z USA i jej pragnieniem jest, by tak pozostało. – Myślę, że powinniśmy we właściwy sposób utrzymać wzajemne relacje handlowe (…). Jako bardzo bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych uważam, że mamy powód, by cieszyć się z rosnącego amerykańskiego zainteresowania. Ale powinno się to odbywać z poszanowaniem ludności Grenlandii – powiedziała.

Trump o Grenlandii

W trakcie briefingu Trump powiedział, że nie może zapewnić, że nie będzie presji gospodarczej lub wojskowej wobec Danii. – Mogę powiedzieć tak, potrzebujemy ich dla bezpieczeństwa ekonomicznego – powiedział prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, cytowany przez agencję Reuters. – Być może trzeba będzie coś zrobić – dodał.

Trump powiedział, że Chiny i Rosja znacząco wzmacniają swoją obecność w regionie Arktyki. W związku z tym Stany Zjednoczone muszą mieć pełny dostęp do tego regionu. – Nie potrzeba nawet lornetki, żeby zobaczyć wszędzie chińskie i rosyjskie statki. Nie pozwolimy na to – oznajmił.

Wcześniej, pod koniec grudnia, Trump odniósł się do statusu Grenlandii, mówiąc, że wyspa powinna należeć do Stanów Zjednoczonych. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i wolności na całym świecie Stany Zjednoczone Ameryki uważają, że posiadanie i kontrola nad Grenlandią są absolutną koniecznością" – napisał amerykański prezydent elekt na portalu Truth Social.

