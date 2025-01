Strzelanina w Niemczech. Nie żyją dwie osoby, trwa obława za sprawcą

We wtorek wieczorem w siedzibie jednej z firm w Bad Friedrichshall w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie Niemiec doszło do strzelaniny. Zamaskowany napastnik zabił dwóch mężczyzn – pracowników przedsiębiorstwa, a jednego ciężko ranił – obecnie znajduje się on w szpitalu w stanie krytycznym.

Trwa obława za sprawcą. Komenda Główna Policji w Heilbronn poinformowała, że w "dużej operacji" służb specjalnych uczestniczą między innymi policyjne helikoptery. "Obecnie nie zakładamy, by istniało zagrożenie dla ludności cywilnej. Nigdy nie możemy jednak tego całkowicie wykluczyć" – przekazano w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych.

Strzelanina w Niemczech. Trwa akcja służb

Niemiecki dziennik "Bild" podał, że do tragicznego zdarzenia doszło w fabryce produkującej precyzyjne koła zębate. Policja wszczęła dochodzenie, by ustalić wszelkie okoliczności tragedii. Sprawdzane są monitoringi oraz przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia.

Funkcjonariusze policji mieli ewakuować przebywających w budynku pracowników firmy i przesłuchać ich na pobliskiej stacji benzynowej. Burmistrz miasta Timo Frey powiedział w rozmowie z agencją prasową dpa, że jest "wstrząśnięty" zdarzeniem. Samorządowiec zaznaczył, że w firmie, która jest jednym z bardziej znanych i większych przedsiębiorstw w regionie, zatrudnionych jest około 400 osób.

Zamach w Magdeburgu

Przed świętami Bożego Narodzenia niemiecką opinią publiczną wstrząsnął zamach na jarmark w Magdeburgu. W jego wyniku zginęło pięć osób, a aż 200 zostało rannych. Sprawcą okazał się 50-letni Saudyjczyk, który pracował w Niemczech jako lekarz psychiatrii – Taleb Abdul Dżawad. Niemieckie media podały, że w miejscu pracy był nazywany przez innych medyków "Dr Google". Imigrant w ramach pracy na oddziale zamkniętym w klinice psychiatrycznej miał przed postawieniem diagnozy często sprawdzać informacje w internecie.

Mężczyzna miał być wrogiem islamu i zwolennikiem polityki m.in. Donalda Trumpa.

