Chiny: Pierwsza na świecie śmierć człowieka z powodu ptasiej grypy H3N8

56-letnia kobieta z południowo-wschodniej prowincji Guangdong (najgęściej zaludniona prowincja w Chinach) była trzecią osobą, o której wiadomo, że została zakażona podtypem H3N8 ptasiej grypy – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia we wtorkowym oświadczeniu.

Wszystkie przypadki zakażeń miały miejsce w Chinach, przy czym pierwsze dwa przypadki zgłoszono w zeszłym roku. Lokalne Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Guangdong zgłosiło trzecią infekcję pod koniec zeszłego miesiąca, ale nie podało szczegółów dot. śmierci kobiety.

Według WHO, pacjentka miała wiele innych schorzeń podstawowych, a także często była w kontakcie z żywym drobiem.

Sporadyczne infekcje u osób ptasią grypą są powszechne w Chinach, gdzie wirusy ptasiej grypy stale krążą w ogromnych populacjach drobiu i dzikiego ptactwa. Próbki pobrane z mokrego targu, który odwiedziła kobieta, zanim zachorowała, dały wynik pozytywny na grypę A(H3) – wskazuje WHO, sugerując, że mogło to być źródło infekcji. WHO poinformowała, że wśród bliskich kontaktów zakażonej kobiety nie stwierdzono innych przypadków choroby.

Chociaż rzadko występuje u ludzi, H3N8 jest powszechny u ptaków, u których powoduje niewielkie lub żadne objawy choroby. Zarażać mogą się także inne ssaki.

WHO: Nie ma globalnego zagrożenia

"Na podstawie dostępnych informacji wydaje się, że wirus ten nie ma zdolności łatwego rozprzestrzeniania się z człowieka na człowieka, dlatego ryzyko jego rozprzestrzeniania się wśród ludzi na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym uważa się za niskie" – czytamy w komunikacie WHO.

Monitorowanie wszystkich wirusów ptasiej grypy jest uważane za ważne, biorąc pod uwagę ich zdolność do ewolucji i wywoływania pandemii.

Czytaj też:

Borrell odwołuje podróż do ChinCzytaj też:

Chińczycy zamkną przestrzeń powietrzną nad Tajwanem. Na jak długo?