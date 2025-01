Rosja straciła na wojnie ponad 6 tys. żołnierzy z elitarnych jednostek

Informację tę podał w piątek rosyjski serwis BBC, który współpracuje z serwisem Mediazona. Z wyliczeń wynika, że największe straty elitarne jednostki poniosły na początku wojny – stwierdził portal.

Do września 2022 r. dziennikarze potwierdzili śmierć 900 żołnierzy z elitarnych jednostek. Do początku 2025 roku liczba ta wzrosła niemal siedmiokrotnie i wyniosła 6083 osób. W liczbie tej uwzględniono wyłącznie zawodowy personel wojskowy sił powietrznodesantowych, korpusu piechoty morskiej, jednostek sił specjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Gwardii Rosyjskiej, a także pilotów wojskowych.

W sumie na podstawie analizy ogólnodostępnych danych zespół dziennikarzy BBC i Mediazony zidentyfikował nazwiska 88 055 rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas trwającej od lutego 2022 roku agresji Ukrainę.

BBC szacuje, że w ciągu prawie trzech lat od inwazji na Ukrainę rosyjska armia straciła co najmniej 6083 elitarnych specjalsów, których wyszkolenie wymagało lat wysiłku i milionów dolarów.

Rosja traci

W pierwszych miesiącach wojny kluczową rolę odegrały elitarne jednostki spadochroniarzy, marines i sił specjalnych GRU. W tym samym czasie poniosły one największe straty i zostały zmuszeni do wycofania się na tyły w celu reorganizacji. Przez pewien czas główny ciężar pracy na linii frontu brały na siebie formacje złożone z więźniów i zmobilizowanych żołnierzy. Jednak jednostki powietrzno-desantowe w dalszym ciągu rozwiązują ważne problemy na froncie i ponoszą znaczne straty. Do 1 września 2022 roku udało nam się potwierdzić śmierć 900 członków rosyjskich elitarnych jednostek wojskowych. Do początku 2025 r. liczba strat w najsilniejszych jednostkach wzrosła niemal siedmiokrotnie i przekroczyła 6 tys. osób" – czytamy.

