Trump: Putin chce się spotkać. Musimy skończyć tę wojnę

Prezydent elekt USA Donald Trump powiedział w czwartek, że trwają przygotowania do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Polityk nie podał szczegółów na ten temat.

Trump: Putin chce się spotkać

– Prezydent Putin chce się spotkać. Powiedział to nawet publicznie i musimy skończyć tę wojnę. To krwawa rzeź – powiedział Trump przed spotkaniem z republikańskimi gubernatorami stanów w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, o czym donosi Reuters.

W poniedziałek prezydent elekt powiedział, że przewiduje zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej za sześć miesięcy. Republikanin powiedział, że decyzja Joe Bidena, by wykluczyć zamknięcie drogi Ukrainy do NATO, była powodem decyzji Kremla o uderzeniu na Ukrainę.

Strefa buforowa, suwerenna Ukraina, gwarancje, że nie dołączy do NATO?

W trakcie kampanii wyborczej Trump wielokrotnie podkreślał, że toczenie wojny nie powinno mieć miejsca. W przeciwieństwie do wielu innych polityków podkreślał, że na Ukrainie giną i zostają ranne setki tysięcy ludzi. Republikanin sugerował nawet, że spróbuje doprowadzić do zakończenia walk w 24 godziny od objęcia urzędu, jednak po wygranej zrezygnował z tej narracji.

Wiceprezydent elekt J.D. Vance tłumaczył we wrześniu ub. roku, jak miałoby wyglądać ewentualne porozumienie kończące wojnę na Ukrainie. Prowadzący, weteran wojsk specjalnych, zapytał polityka wprost, jak Trump zamierza spełnić swoją obietnicę doprowadzenia do zakończenia konfliktu jeszcze jako prezydent-elekt.

– Wygląda to tak, że Trump siada, mówi Rosjanom, Ukraińcom, Europejczykom: musicie ustalić, jak wygląda pokojowe rozwiązanie. I prawdopodobnie wygląda to jak coś w stylu: obecna linia demarkacyjna między Rosją a Ukrainą staje się strefą zdemilitaryzowaną. Jest mocno ufortyfikowana, aby Rosjanie nie dokonali kolejnej inwazji. Ukraina utrzymuje swoją suwerenność. Rosja otrzymuje gwarancję neutralności od Ukrainy. Nie dołącza do NATO, nie dołącza do niektórych tego typu instytucji sojuszniczych – wyjaśnił Vance

Jego zarys jest zgodny z przedstawionym pod koniec lipca przez innego współpracownika Trupa, byłego sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, który najprawdopodobniej nie znajdzie się w administracji Trumpa.

Czytaj też:

Winnicki o Trumpie wobec Ukrainy i priorytecie polityki polskiejCzytaj też:

"Mamy prawo żądać". Zełenski odpowiada Trumpowi