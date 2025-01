W sztabie Trzaskowskiego narasta lęk o wynik wyborów. "Powtórka z Komorowskiego"

Wiceszef PO i włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski to kandydat KO na prezydenta. Na razie sondaże dają mu zazwyczaj zwycięstwo w drugiej turze, choć różnice między nim a rywalami powoli zaczynają topnieć. Straty zaczyna nadrabiać popierany przez PiS Karol Nawrocki.

"Choć sztabowcy Rafała Trzaskowskiego przekonują, że są optymistami, to na samym starcie kampanii w KO nie brakuje obaw o to, czy ich kandydatowi uda się do maja utrzymać przewagę nad głównym rywalem" – donosi portal Onet. "Choć wśród najbliższych współpracowników prezydenta Warszawy nie brakuje determinacji i wiary w zwycięstwo kandydata KO, nie wszyscy w partii są jednak takimi optymistami. Politycy KO opowiadają, że zdają sobie sprawę z kilku zagrożeń, które mogą sprawić, że ostatecznie szala zwycięstwa przechyli się na korzyść Rafała Trzaskowskiego" – czytamy.

Pojawiają się głos przestrzegające przed powtórką scenariusza z 2015 roku, kiedy zbyt pewny siebie Bronisław Komorowski poległ w starciu z mało znanym wtedy Andrzejem Dudą. – Boję się, że będzie jak z Komorowskim – mówi poseł KO. Informator nie obawia się błędów po stronie samego kandydata Trzaskowskiego, ale wymienia czynniki, które mogą mu utrudnić zwycięstwo.

Lista zagrożeń dla Trzaskowskiego

– Na pewno trudno będzie zmobilizować nasz elektorat tak, jak udało się to zrobić w październiku 2023 r. Co prawda zwykle w wyborach prezydenckich frekwencja była całkiem niezła, ale nasz elektorat może czuć się zawiedziony tym, że nie wszystkie obietnice, które daliśmy, są realizowane, a rozliczenie PiS się ślimaczy. I mają pełne prawo tak się czuć, niestety – wylicza polityk z otoczenia Trzaskowskiego.

Dodatkowym problemem jest brak jedności obozu rządzącego oraz... data wyborów prezydenckich. – Nie pomaga nam też to, że z koalicji rządzącej w tych wyborach startuje trzech kandydatów i trudno będzie w kampanii zachować nam jedność. Hołownia już gra do bramki PiS, wybierając na wybory 105. rocznicę urodzin Jana Pawła II i organizując drugą turę w Dzień Dziecka. Mam obawy, co do tego, czy poprze Rafała w drugiej turze – komentuje polityk.

