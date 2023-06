Wpływ 800+ na PKB i inflację. Szefowa MF podała prognozy

We wtorek rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2024 r. ze wzrostem PKB na poziomie 3 proc. i średnioroczną inflacją – 6,6 proc.

– Aktualizacja co do założeń projektu budżetu państwa dotyczy właściwie wyłącznie uwzględnienia skutków dla tych wskaźników makroekonomicznych wdrożenia wejścia w życie od stycznia 2024 r. programu 800 plus – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska podczas konferencji prasowej. – Ten program ma dwa elementy oddziaływania; to przede wszystkim jest wpływ na wzrost PKB – to jest 0,2 pkt proc. w roku 2024, 0,1 pkt proc. dla inflacji – dodała.

Na początku czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu ustawy o podwyższeniu świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że intencją rządu jest, by ustawa została przyjęta przez Sejm obecnej kadencji.

500+ w górę

Waloryzację sztandarowego programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas majowej konwencji programowej.

Według premiera Mateusza Morawieckiego koszt podniesienia kwoty świadczenia wypłacanego rodzinom wyniesie ok. 24 mld złotych. Polityk podkreśla, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia programu Rodzina 500 plus. Opozycja twierdzi bowiem, że zaproponowana waloryzacja jedynie rekompensuje inflację.

– 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku około 46 proc. – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki podczas jednej z konferencji prasowych.

Co ciekawe, Polacy w większości uważają, że podniesienie kwoty świadczenia Rodzina 500 plus do kwoty 800 złotych podwyższy wskaźnik inflacji - takie wnioski płyną z niedawnego badania przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie Radia Zet. O proinflacyjnym efekcie waloryzacji świadczenia jest przekonanych ponad 60 proc. respondentów.

