Watykan: Kard. Parolin przyjął przedstawicielkę Zełenskiego

Informację tę podała sama współpracowniczka prezydenta Ukrainy w poście na Instagramie.

"Rola kardynała Parolina ma fundamentalne znaczenie dla nadania nowego impetu międzynarodowym wysiłkom na rzecz powrotu obywateli Ukrainy z rosyjskiej niewoli: jeńców wojennych, zakładników cywilnych i nielegalnie uprowadzonych dzieci. Jak najszybszy powrót do domu wszystkich Ukraińców przebywających obecnie w niewoli podkreśla prezydent Wołodymyr Zełenski: Ukraina przywiązuje dużą wagę do międzynarodowego autorytetu Stolicy Apostolskiej i ma nadzieję, że potężny głos Kościoła katolickiego przyczyni się do konsolidacji światowej społeczności na rzecz wyzwolenia Ukraińców i przywrócenia sprawiedliwości” – napisała Wereszczuk.

Rozmowy w Watykanie

Przedstawicielce prezydenta towarzyszył ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, Andrij Jurasz, który w poście na X pisze o "ważnym spotkaniu” opartym na "szczerej rozmowie, strategii współpracy i szczerym wzajemnym pragnieniu zakończenia wojny w oparciu o autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój”.

Wczoraj Iryna Wereszczuk spotkała się z kardynałem Matteo Zuppim wraz z grupą ukraińskich kobiet, których bliscy są więźniami w rosyjskich więzieniach. W poście na Instagramie napisała: "Podczas rozmowy rodziny więźniów miały okazję bezpośrednio wyrazić Stolicy Apostolskiej swoje cierpienie i niepokój, a także podzielić się swoimi aspiracjami i nadziejami na szybki powrót swoich bliskich. Przedstawiono listy więźniów i omówiono możliwe działania, które Watykan mógłby podjąć, aby ułatwić ich uwolnienie. Serdecznie dziękujemy kardynałowi Zuppiemu za okazane współczucie, humanizm i chrześcijańskie wsparcie, które są tak ważne dla Ukrainy w tym trudnym okresie” – napisała zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy.

