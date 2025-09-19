Trump rozmawiał z przywódcą Chin. Tematem wojna

To już trzecia bezpośrednia rozmowa polityków od początku drugiej kadencji obecnego amerykańskiego prezydenta.

Przedstawiciele USA podkreślali, że jej głównym celem była finalizacja porozumienia ramowego ws. TikToka, a także omówienie sprawy przedłużenia umowy dotyczącej obniżenia ceł.

Trump: Bardzo owocna rozmowa

Donald Trump odniósł się do przebiegu spotkania na platformie Truth Social.

"Właśnie zakończyłem bardzo owocną rozmowę telefoniczną z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Dokonaliśmy postępu w wielu bardzo ważnych kwestiach, w tym w sprawie handlu, fentanylu, konieczności zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą oraz zatwierdzenia umowy dotyczącej TikToka" — napisał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Jak zaznaczył amerykański przywódca, spotka się z Xi Jinpingiem na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Południowej, a ponadto już początku przyszłego roku pojedzie do Chin. Na tym nie koniec dwustronnych spotkań. Donald Trump przekazał również, że Xi Jinping odwiedzi Stany Zjednoczone.

"Rozmowa była bardzo udana, będziemy ponownie rozmawiać przez telefon, doceniam zatwierdzenie umowy dotyczącej TikTok i obaj nie możemy się doczekać spotkania na szczycie APEC! " – zaznaczył prezydent USA.

Chiny milczą na temat zakończenia wojny na Ukrainie

Komunikat ws. rozmowy wydało również chińskie MSZ. Co ciekawe, zabrakło w niej wzmianki o poruszeniu przez przywódców tematu zakończenia wojny na Ukrainie.

"Chiny dążą do zrównoważonego rozwiązania w sprawie aplikacji TikToka i wzywają USA do unikania ceł" – czytamy w komunikacie chińskiego resortu dyplomacji.

Pekin wskazał jedynie, że przywódcy omówili kwestie handlowe, a także perspektywy relacji dwustronnych. "Obie strony określiły rozmowę jako pragmatyczną i konstruktywną” – czytamy w depeszy.

