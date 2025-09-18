Forum bezpieczeństwa w Pekinie. Chiny: Globalne Południe to siła nie do powstrzymania

W trzydniowym forum bezpieczeństwa Xiangshan uczestniczy ok. 1800 przedstawicieli — w tym urzędników i wojskowych — z ponad 100 państw. Rządy zachodnie wysłały w większości delegacje niższego szczebla. Agendą tegorocznej edycji jest przede wszystkim "Ochrona porządku międzynarodowego i promowanie pokojowego rozwoju".

Forum Xiangshan. Zawoalowana krytyka USA

Podczas otwarcia wydarzenia minister obrony Chin Dong Jun wyraził przekonanie, że świat znalazł się na rozdrożu. "Nasz świat spowija zimnowojenna mentalność, hegemonia i protekcjonizm" – mówił, apelując do państw o wspólny sprzeciw wobec polityki zastraszania. W zawoalowanej krytyce pod adresem Stanów Zjednoczonych polityk wezwał oraz poszanowania powojennego porządku międzynarodowego.

Minister przestrzegał, że "dążenie do absolutnej przewagi militarnej prowadzi do podziałów, w których dominuje prawo dżungli i chaos". Ostrzegł także przed zewnętrzną ingerencją militarną, rywalizacją o strefy wpływów i zmuszaniem państw do opowiadania się po jednej stronie, co – w jego ocenie – może pogrążyć społeczność międzynarodową w kryzysie.

Znaczenie Globalnego Południa

Nawiązując do 80. rocznicy powstania ONZ, Dong wezwał, by "nie zapominać o lekcjach historii". Podkreślił przy tym rosnące znaczenie Globalnego Południa, określając kraje rozwijające się mianem "siły nie do powstrzymania", która "napędza koła postępu historycznego".

Defensywny charakter armii Chin

Zapewnił też o defensywnym charakterze chińskich sił zbrojnych. "Rozwój militarny Chin służy obronie suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych" – stwierdził, krytykując sojusze wojskowe jako "małe, ekskluzywne grupy działające w interesie hegemonii i egoizm".

Cztery propozycje dla wzmocnienia pokoju

Dong przedstawił również cztery propozycje mające na celu wzmocnienie światowego pokoju: pogłębianie zaufania w dziedzinie wojskowości, rozwój współpracy wielostronnej, podnoszenie ambicji we wspólnych działaniach oraz usprawnienie mechanizmów współpracy. Zapewnił, że Chiny będą chronić "globalne kanały strategiczne i bezpieczeństwo morskie", angażować się w misje eskortowe i operacje antyterrorystyczne, a także zacieśniać współpracę poprzez wspólne ćwiczenia.

