Modi o strategicznym partnerstwie z Rosją i potrzebie pokoju na Ukrainie

W środę premier Indii Narendra Modi rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W grudniu Putin ma udać się do Indii z oficjalną wizytą.

Modi: Strategiczne partnerstwo Indie-Rosja

"Jesteśmy zdecydowani dalej wzmacniać nasze szczególne i wyjątkowe partnerstwo strategiczne" –napisał po rozmowie na platformie X.

"Dziękuje ci, mój przyjacielu, prezydencie Putinie, za telefon i ciepłe życzenia z okazji moich 75. urodzin. Jesteśmy zdecydowani dalej wzmacniać nasze szczególne i wyjątkowe partnerstwo strategiczne. Indie są gotowe dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie" — napisał we wpisie premier Indii.

W dniach 31 sierpnia – 1 września Modi i Putin uczestniczyli w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Chinach. Na marginesie szczytu obaj politycy także potwierdzili "specjalne i przywilejowe" partnerstwo między Indiami a Rosją. Modi podkreślił, że oba państwa stoją razem nawet w trudnych czasach, wskazując, że ich współpraca dotyczy wielu sektorów: handlu, nawozów, przestrzeni kosmicznej, bezpieczeństwa i kultury.

Przypomnijmy, że zarówno Federacja Rosyjska jak i Indie należą do BRICS.

Cła na Indie za zakup rosyjskiej ropy

Stosunki pomiędzy władzami Indii i USA pogorszyły się po tym, jak Donald Trump zdecydował o nałożeniu wysokich taryf celnych na Indie. W sierpniu USA objęły cłami w wysokości 50 proc. towary importowane do Stanów Zjednoczonych z Indii w związku z kupowaniem przez Delhi rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego z Rosji.

Od rozpoczęcia wojny o Ukrainę w lutym 2022 roku, Indie stały się jednym z największych kupców rosyjskiej ropy. Reuters podał, że według szacunków w 2025 roku Indie zwiększyły import tego surowca o 1 proc. w porównaniu do 2024 roku. Oznacza to, że sprowadzają średnio 1,75 mln baryłek dziennie. Od początku rozpoczęcia wojny na Ukrainie, Rosja stała się głównym źródłem ropy dla Indii, pomimo tego, że przed wojną przypadał na nią tylko ułamek dostaw do tego kraju.

Modi obchodził w środę swoje 75. urodziny.

