Ten kraj chce kupować ropę z Rosji. Na nic groźby Trumpa

Jak podaje "New York Times", rosyjska ropa stanowi obecnie jedną trzecią całego importu Indii.

Kilka dni temu Donald Trump zapowiedział, że w ramach nakładania nowych ceł Indie spotka nieokreślona dodatkowa kara, jeśli import rosyjskiej ropy nie zostanie wstrzymany.

– Rozumiem, że Indie nie będą już kupować ropy z Rosji – powiedział w piątek amerykański prezydent. – Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. To dobry krok. Zobaczymy, co się stanie – dodał.

Indie nieugięte wobec Trumpa

Słowa Donalda Trumpa nie zrobiły jednak wrażenia na wysokich rangą urzędnikach indyjskich. Dwóch z nich stwierdziło w sobotę, że polityka kraju nie ulegnie zmianie.

Przedstawiciel indyjskich władz podkreślił, że rząd "nie wydał firmom naftowym żadnych poleceń” dotyczących ograniczenia importu z Rosji.

"Niektórzy urzędnicy i analitycy twierdzą, że skupienie się Trumpa na zakupie rosyjskiej ropy przez Indie może być taktyką negocjacyjną, ponieważ Indie i Stany Zjednoczone starają się sfinalizować wstępne etapy dwustronnej umowy handlowej. Chiny i Turcja, dwaj inni znaczący importerzy rosyjskiej ropy, nie spotkali się z podobnymi groźbami ze strony Waszyngtonu” – relacjonuje "New York Times”.

Obejście amerykańskich sankcji

Tymczasem trzej producenci z Zatoki Perskiej mogą stosunkowo szybko zwiększyć produkcję, niwelując lukę powstałą po nałożeniu przez USA sankcji na Rosję.

Felietonista agencji Reuters, Ron Busso, pisze, że nałożenie 100-procentowych ceł na rosyjskich odbiorców ropy, z których największymi są Indie i Chiny, może doprowadzić do zakłóceń w globalnych dostawach. Tylko w czerwcu Rosja eksportowała 4,68 mln baryłek ropy naftowej dziennie, co stanowi około 4,5 proc. światowego popytu.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej eksport ropy naftowej i produktów naftowych z Rosji spada, co stawia pod znakiem zapytania zdolność Moskwy do utrzymania zdolności produkcyjnych.

Czytaj też:

Produkcja węgla bije rekordy. Chiny i Indie na czeleCzytaj też:

"Niech uważa na słowa". Trump ostro odpowiedział Miedwiediewowi