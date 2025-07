Trump stawia ultimatum Rosji. "Jestem rozczarowany Putinem"

– Skrócę te 50 dni, które mu dałem, do mniejszej liczby – powiedział Donald Trump przed spotkaniem z premierem Wielkiej Brytanii KeiremStarmerem, do którego dojdzie w Szkocji.

"Taryfy wtórne", jeśli nie dojdzie do porozumienia

14 lipca Donald Trump rozmawiał w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Prezydent USA powiedział wówczas, że jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia z Rosją w sprawie wojny w Ukrainie, ogłosi surowe „taryfy wtórne”. Donald Trump miałby nałożyć 100-procentowe cła na Rosję i sankcje wtórne na kraje, które kupują ropę z Rosji. Mark Rutte, odnosząc się do tych zapowiedzi, podkreślił, że na miejscu Władimira Putina zastanowiłby się nad poważniejszym podejściem do rozmów pokojowych. Prezydent USA przyznał wówczas, że dużo rozmawia Władimirem Putinem. Dodał jednak, że te rozmowy niczego nie oznaczają, ponieważ mimo “miłych słów” Putin bombarduje Ukrainę i zabija ludzi. – Nie chcę mówić, że jest zabójcą, ale jest twardym facetem. Oszukał wielu ludzi, ale nie mnie. Jesteśmy z Rosji bardzo niezadowoleni – powiedział Donald Trump.

Spotkanie Trumpa ze Starmerem

Prezydent USA Donald Trump spotka się w poniedziałek z brytyjskim premierem KeiremStarmerem w Turnberry, zachodniej Szkocji. Downing Street poinformowało, że rozmowa prezydenta USA z premierem Wielkiej Brytanii, będzie dotyczyła sytuacji w Strefie Gazy i Ukrainie, a także zawartej w kwietniu dwustronnej umowy handlowej.

Spotkanie Donald Trumpa z KeiremStarmerem odbędzie się w ośrodku golfowym, który należy do prezydenta USA. Teren jest dokładnie zabezpieczony – otoczony przez snajperów oraz brytyjskie służby.

Prezydent USA przybył do Szkocji w piątek wieczorem. Nieoficjalna wizyta potrwa do wtorku. To pierwsza podróż Donalda Trumpa do Wielkiej Brytanii podczas jego drugiej kadencji jako prezydenta USA.

