Produkcja węgla bije rekordy. Chiny i Indie na czele

Z raportu Agencji wynika, że produkcja węgla osiągnie rekordowy poziom. Według raportu, globalna produkcja węgla osiągnęła w 2024 r. rekordowy poziom 9,15 mld ton. W tym roku powinien on zostać pobity, szczególnie ze względu na produkcję w Chinach i Indiach.

"Chiny pozostają dominującym konsumentem węgla, zużywając około 30 proc. więcej węgla niż reszta świata razem wzięta" – wskazuje serwis wnp.pl, który opisuje raport. MAE prognozuje, że w 2026 roku produkcja węgla nieznacznie spadnie, ale pozostanie powyżej 9 mld ton.

Coraz mniejsza produkcja węgla w Polsce

Produkcja węgla brunatnego wyniosła 2 583,8 tys. ton w czerwcu br., co oznacza spadek o 25,4 proc. w skali roku i spadek o 4,3 proc. m/m.

W okresie styczeń-czerwiec 2025 r. produkcja węgla kamiennego spadła o 5,4 proc. r/r i wyniosła 20 511,5 tys. ton. W tym okresie produkcja węgla brunatnego spadła o 3,7 proc. r/r i wyniosła 19 089,9 tys. ton.

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że w roku 2024 polskie kopalnie wydobyły prawie 44 mln ton węgla kamiennego, czyli o 4,3 mln ton mniej niż w 2023 r. Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec grudnia ub. roku 74114 osób, podczas gdy na koniec grudnia 2023 r. w sektorze zatrudnionych było 76123 osób.

ARP podała, że w całym 2023 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 4,5 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż krajowego surowca była mniejsza rdr o ok. 6,2 mln ton. Wydobycie w 2023 r. spadło do 48,3 mln ton, a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 46,2 mln ton.

Wzrost produkcji gazu, spadek w przypadku ropy naftowej

Produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) wzrosła o 0,6 proc. r/r do 393,9 hm3 w czerwcu 2025 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m produkcja spadła o 2,3 proc.

Produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła w czerwcu br. o 27,4 proc. r/r i spadła o 31 proc. m/m do 38,8 tys. ton.

W okresie styczeń-czerwiec 2025 r. odnotowano wzrost produkcji gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) o 3,2 proc. r/r do 2581,6 hm3. W tym okresie produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) wyniosła 316,7 tys. ton, spadając o 1,4 proc. r/r.

