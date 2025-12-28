Rzeź szlachty w Humaniu

Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z 1497 r., kiedy książęta Michał i Konstanty Ostrogscy dopadli przy źródłach wspomnianej Umy, czyli Umanki, uciekających Tatarów, po czym wygolili ich do szczętu. W późniejszych latach wspomniane tereny były regularnie pustoszone przez Ordę, w 1558 r. kolejny raz pobił ją tutaj książę Roman Sanguszko. Dopiero w XVII w. założono tutaj osadę, a potem zbudowano obronny zamek.

W 1648 r. Humań został zdobyty przez wojska Krzywonosa i Gandży. Kozacy wzmocnili jeszcze fortyfikacje, które okazały się nie do zdobycia, kiedy pod miasto dwukrotnie podszedł hetman Stanisław Rewera Potocki. Humań wrócił do Rzeczypospolitej po traktacie w Karłowicach, kończącym wojny polsko-tureckie w 1699 r. Właścicielem miasta został Stanisław Potocki, wojewoda bełski, który wzmocnił fortyfikacje zamku i miasta.