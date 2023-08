BRICS rozszerza się o nowe państwa

Jak donosi Bloomberg, państwa tworzące BRICS zaprosiły do siebie Arabię Saudyjską, Iran, Egipt, Argentynę, Etiopię i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nowe państwa to jedni z większych eksporterów ropy naftowej na świecie. Jak oceniają eksperci, rozszerzenie BRICS świadczy o chęci rozszerzenia swoich globalnych wpływów wchodzących w jego skład państw.

Rozszerzenie BRICS

Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa ogłosił, że przywódcy Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA zgodzili się na rozszerzenie grupy BRICS. Ogłoszenie akcesji nowych państw odbędzie się w tym tygodniu w Johannesburgu, podczas szczytu grupy. Będzie to pierwsze rozszerzenie od 2010 roku.

BRICS to związek pięciu państw: Brazylii, Rosji, Indii, Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Południowej Afryki. Argentyna, Egipt, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Etiopia mają do niego przystąpić 1 stycznia 2024 r., zwiększając liczbę członków do jedenastu.

Organizacja powstała w czerwcu 2006 roku (jako BRIC) w ramach Forum Ekonomicznego w Petersburgu z udziałem Ministrów Gospodarki Brazylii, Rosji, Indii i Chin.

23 sierpnia 2023 r. w Republice Południowej Afryki odbył się pierwszy bezpośredni szczyt BRICS po pandemii COVID-19. Na spotkanie przybyli przywódcy Brazylii, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. Xi Jinping przybył do Republiki Południowej Afryki, ale jako jedyny przywódca BRICS nie wziął udziału w forum. Rosję reprezentował minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.