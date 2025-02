Poroszenko: Wiem, kiedy będą wybory

Co piszą na Wschodzie II Były prezydent Ukrainy krytykuje obecne władze kraju za to, że chcą przeprowadzić jesienią wybory prezydenckie i parlamentarne. Same władze temu zaprzeczają.

Lider opozycyjnej partii Solidarność Europejska a zarazem były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w wywiadzie dla portalu Cenzor.net podał sensacyjnie brzmiącą wiadomość. Według jego wiedzy, władza planuje przeprowadzić wybory prezydenckie i parlamentarne 26 października tego roku. Dlatego akurat ta data? Skąd to wie? Na to pytanie Poroszenko odpowiedział następująco: