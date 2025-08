Trump uderza potężnymi cłami. To kara za zakup rosyjskiej ropy

Biały Dom opublikował rozporządzenie, podpisane przez Donalda Trumpa, z którego wynika, że nowe cło ma wejść w życie po 21 dniach, czyli 27 sierpnia. Oznacza to, że od tego czasu niemal wszystkie towary importowane z Indii będą objęte 50 proc. stawką lub większą. Dodatkowe cła mają związek z tym, że Indie kupują rosyjską ropę.

Trump już wcześniej zapowiadał wyższe cła

W poniedziałek Donald Trump napisał, że "Indie nie tylko kupują ogromne ilości rosyjskiej ropy, ale też później znaczną jej część sprzedają na wolnym rynku z dużym zyskiem". "Nie obchodzi ich, ile osób na Ukrainie ginie od rosyjskiej machiny wojennej. Z tego powodu znacznie podniosę cło płacone przez Indie Stanom Zjednoczonym" – stwierdził prezydent USA na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

W ubiegłym tygodniu Donald Trump zapowiedział, że nałoży 25 proc. cło na towary importowane z Indii. Prezydent USA podkreślił, że piąta co do wielkości gospodarka świata będzie musiała zmierzyć się z "nieokreśloną karą", jednak nie podał wtedy żadnych szczegółów. Wcześniej prezydent USA zapowiadał, że nałoży "cła wtórne" w wysokości 100 proc. na towary z krajów kupujących ropę naftową i gaz ziemny od Rosji.

Indie na potęgę kupują rosyjską ropę

Od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, w lutym 2023 roku, Indie stały się jednym z największych kupców rosyjskiej ropy. Agencja Reuters szacuje, że w 2025 roku Indie zwiększyły import tego surowca o 1 proc. w porównaniu do 2024 roku. Oznacza to, że sprowadzają średnio 1,75 mln baryłek dziennie. Od początku rozpoczęcia wojny na Ukrainie, Rosja stała się głównym źródłem ropy dla Indii, pomimo tego, że przed wojną przypadał na nią tylko ułamek dostaw do tego kraju.

