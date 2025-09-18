Trump potwierdził swoją decyzję. "Chora, radykalnie lewicowa katastrofa"

Antifa to skrajnie lewicowa organizacja zrzeszająca bojówkarzy, aktywna w USA i w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce.

Antifa – organizacja terrorystyczna. Trump działa

"Z przyjemnością informuję licznych amerykańskich Patriotów, że kwalifikuję ANTIFĘ, CHORĄ, NIEBEZPIECZNĄ, RADYKALNIE LEWICOWĄ KATASTROFĘ, JAKO ZNACZĄCĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ. Będę również stanowczo zalecał dokładne zbadanie osób finansujących ANTIFA, zgodnie z najwyższymi standardami i praktykami prawnymi" – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Jego wpis został zamieszczony późną nocą czasu brytyjskiego, gdzie prezydent USA przebywa z wizytą.

Teraz administracja Trumpa podejmie kroki prawne zmierzające do odpowiedniej kwalifikacji Antify.

Wcześniej jeden z doradców prezydenta przekazał, że władze zrobią porządek z organizacjami określającymi siebie jako non-profit, które przygotowują ataki na funkcjonariuszy służb granicznych oraz wywołują zamieszki.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych nie ma precyzyjnego federalnego mechanizmu uznawania luźnego, zdecentralizowanego ruchu pseudo-politycznego, takiego jak Antifa, za krajową organizację terrorystyczną, w taki sam sposób, w jaki Departament Stanu może uznać za takowe zagraniczne organizacje terrorystyczne.

Samozwańczy "antyfaszyści"

Media przypominają, że Trump podczas swojej pierwszej kadencji jako prezydent USA dążył do uznania wywodzącego się z Niemiec ruchu Antifa za organizację terrorystyczną, lecz wówczas napotkał na opór służb. Takie kroki podejmowali też działacze Partii Republikańskiej.

Antifa to grupa osób deklarujących się jako "antyfaszyści" i sprzeciwiających się m.in. wydarzeniom o charakterze prawicowym – często poprzez przemoc fizyczną. Antifa jest oficjalnie pozbawionym kierownictwa czy wewnętrznej hierarchii. Działacze Antify pojawili się m.in. na Marszu Niepodległości w Warszawie w 2020 roku, gdy to doszło do dużych zamieszek. Media Narodowe informowały wtedy na Twitterze o otrzymaniu informacji, że obok Muzeum Narodowego Antifa zaatakowała uczestników Marszu Niepodległości. "Główny ciężar ataku przyjęła na siebie Straż Marszu Niepodległości. Policja użyła wobec manifestantów broni gładkolufowej" – podano.

