Zabójca Kirka usłyszał zarzuty. Prokuratura opublikowała SMS-y

Szef prokuratury okręgowej z hrabstwa Utah, Jeffrey Gray, przekazał, że Robinsonowi postawiono łącznie siedem zarzutów, w tym zabójstwa z premedytacją, nielegalnego użycia broni palnej, utrudniania śledztwa i wpływania na świadków. Te ostatnie zarzuty wynikają z niszczeniem przez niego dowodów i poleceniem znajomym, by usunęli otrzymywane od niego wiadomości.

Prokurator poinformował, że w przypadku skazania prokuratura będzie się domagać się kary śmierci. Według prokuratury, mężczyzna nie współpracuje z organami ścigania, robią to natomiast członkowie jego rodziny.

Prokuratura opublikowała SMS-y

Prokuratura opublikowała treść SMS-ów, wymienianych przez Robinsona ze swoim transseksualnym partnerem, z którym mieszkał. Pytany o to, dlaczego zamordował, odpisał, że "miał dosyć jego (Kirka) nienawiści" i że "pewnej nienawiści nie da się pozbyć negocjacjami". Twierdził że wygrawerowane przez niego napisy na łuskach pocisków to "jeden wielki mem". Chodzi m.in. o napisy: "Hej faszysto, łap", (to cytat z gry wideo Helldivers 2), czy "Jeśli to czytasz, jesteś gejem". Wiadomości Robinsona i zeznania jego ojca wskazują na to, karabin Mauser, z którego strzelał, należał pierwotnie do jego dziadka.

Tyler Robinson. "Przesiąknięty lewicową ideologią"

Według dokumentów złożonych w sądzie przez śledczych, matka Robinsona zeznała, że jej syn w ostatnich latach coraz bardziej angażował się w politykę, stając po stronie agendy LGBT+, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami tożsamości płciowej.

22-letni Tyler Robinson został aresztowany wkrótce po zamachu. Prezydent Donald Trump zdradził, że zatrzymanie było możliwe dzięki informacji od duchownego, który znał rodzinę sprawcy. "New York Times" podał, że po zamachu Robinson napisał na platformie Discord, że to on go przeprowadził. Republikański gubernator stanu Utah potwierdził te doniesienia. Jak dodał, Robinson był przesiąknięty lewicową ideologią.

Charlie Kirk

Zamach został przeprowadzony w na kampusie uniwersytetu w Utah. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. Według relacji miejscowych władz, napastnik oddał strzał z dachu pobliskiego budynku. Do tragicznego zdarzenia doszło około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour. Drastyczne nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

Charlie Kirk był konserwatywnym komentatorem polityczno-społecznym i założycielem organizacji Turning Point USA. Kirk, który był doskonałym polemistą, bardzo spokojnie i rzeczowo rozmawiającym ze swoimi oponentami na argumenty, był obiektem nieustannej nagonki ze strony działaczy lewicowych.

