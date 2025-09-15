Zdumiewający tytuł w lewicowej prasie. "Wyborcza to stan umysłu"

Wszystko wskazuje na to, że Charlie Kirk został zamordowany ze względu na swoje poglądy polityczne. Reakcja światowej skrajnej lewicy na to zabójstwo jest czymś bezprecedensowym, co wielu ludzi, szczególnie nieśledzących na co dzień polityki, mogło mocno zszokować. Niestety także w Polsce pojawiły się wyrazy radości ze śmierci wpływowego Amerykanina, którego nienawidzili, bo się z nim nie zgadzali. Kirk, który był doskonałym polemistą, bardzo spokojnie i rzeczowo rozmawiającym ze swoimi oponentami na argumenty, był obiektem nieustannej nagonki ze strony działaczy lewicowych.

Właśnie w tym kontekście uwagę zwraca tytuł artykułu autorstwa Bartosza Hlebowicza z "Gazety Wyborczej", w którym pisze on o premier Włoch Giorgii Meloni, która powiedziała, że "nadeszła chwila, by rozliczyć włoską lewicę z tego ciągłego umniejszania lub wręcz ciągłego usprawiedliwiania przemocy wobec tych, którzy nie myślą jak oni". Publicysta zatytułował swój tekst... "Giorgia Meloni przyłącza się do nagonki na lewicę po zabójstwie Charliego Kirka".

Dziennikarka i publicystka Dorota Kania skomentowała krótko: "Trudno to nawet kulturalnie skomentować. «Wyborcza» to stan umysłu".

Zabójstwo Charliego Kirka

Konserwatywny komentator i założyciel organizacji Turning Point USA Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. Według relacji miejscowych władz, napastnik oddał strzał z dachu pobliskiego budynku. Do tragicznego zdarzenia doszło około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek o schwytaniu domniemanego sprawcy zamachu na Charliego Kirka. – Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa mamy go. Jest zatrzymany, wszyscy wykonali świetną robotę, od lokalnej policji po gubernatora – powiedział.

