Przełom ws. zamachu na Charliego Kirka. Trump: Mamy go

O schwytaniu domniemanego sprawcy zamachu na Charliego Kirka amerykański przywódca poinformował w piątek w rozmowie ze stacją Fox News.

Sprawca zamachu na Charliego Kirka zatrzymany?

– Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, mamy go. Jest zatrzymany, wszyscy wykonali świetną robotę, od lokalnej policji po gubernatora – powiedział Donald Trump. Jak dodał, podejrzanego udało się schwytać dzięki osobie z jej bardzo bliskiego otoczenia. – To był duchowny, który poszedł z tym do przyjaciela, który był związany z organami ścigania (...). Potem włączył się w to ojciec sprawcy, który mu powiedział: "musisz się poddać" – relacjonował.

Z przekazanych przez prezydenta USA informacji wynika, że osoba zatrzymana ma ok. 28-29 lat.

Wyraził też przekonanie, że w tej sprawie potrzebny jest szybki proces i taki sam wyrok. – Jeśli jest winny, będziemy musieli zajmować się nim, karmić go przez jakieś 50 lat. W Utah obowiązuje kara śmierci, gubernator mocno się ku niej skłania. I bardzo dobrze – podsumował Trump.

Zamach na Kirka i poszukiwanie sprawcy

Przypomnijmy, że konserwatywny komentator i założyciel organizacji Turning Point USA Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. Według relacji miejscowych władz, napastnik oddał strzał z dachu pobliskiego budynku.

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour. Drastyczne nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują moment, w którym Kirk nagle osuwa się z krzesła po oddanym strzale. W tłumie wybuchła panika. Ochrona natychmiast ewakuowała uczestników wydarzenia oraz wyprowadziła Kirka, który trafił do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

W czwartek FBI opublikowało wizerunek mężczyzny poszukiwanego w związku z tragedią. "Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości osoby podejrzewanej o związek ze śmiertelnym postrzeleniem Charliego Kirka na Uniwersytecie Utah Valley" – ogłosiło FBI. Nie jest jasne, czy to ta sama osoba, o której zatrzymaniu powiedział Trump.

Początkowo w sprawie zatrzymano starszego mężczyznę, jednak po pewnym czasie został on wypuszczony na wolność.

