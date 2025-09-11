To on zabił Charliego Kirka? FBI udostępniło wizerunek

Konserwatywny komentator i założyciel organizacji Turning Point USA Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. Według relacji miejscowych władz, napastnik oddał strzał z dachu pobliskiego budynku.

Do tragicznego zdarzenia doszło około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour. Drastyczne nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują moment, w którym Kirk nagle osuwa się z krzesła po oddanym strzale. W tłumie wybuchła panika. Ochrona natychmiast ewakuowała uczestników wydarzenia oraz wyprowadziła Kirka, który trafił do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

W czwartek FBI opublikowało wizerunek mężczyzny, który jest poszukiwany w związku z tragedią. "Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości osoby podejrzewanej o związek ze śmiertelnym postrzeleniem Charliego Kirka na Uniwersytecie Utah Valley" – ogłosiło FBI.

Początkowo w sprawie zatrzymano starszego mężczyznę, jednak po pewnym czasie został on wypuszczony na wolność.

Prezydent USA Donald Trump obwinił w opublikowanym w środę orędziu radykalną lewicę za doprowadzenie do zabójstwa prawicowego aktywisty Charliego Kirka. Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że znajdzie wszystkich działaczy i organizacje, które przyczyniają się do przemocy politycznej.

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk miał 31 lat. W 2012 r. założył Turning Point USA (Punkt Zwrotny USA), organizację mającą na celu promowanie konserwatywnych wartości wśród młodych ludzi.

Był znany z otwartych spotkań ze studentami, podczas których często podejmował konfrontacje z przeciwnikami politycznymi. Krytykował ruch Black Lives Matter, ostrzegał przed "ideologią woke" i sprzeciwiał się polityce klimatycznej. W swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślał znaczenie wolnego rynku, ograniczonej roli rządu i odpowiedzialności fiskalnej.

Blisko współpracował z Donaldem Trumpem, był wręcz określany jego przyjacielem. Konto Kirka na platformie X obserwowało 5,3 mln użytkowników.



