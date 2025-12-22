Nagły zwrot w NBP. "Konflikt został zażegnany"

Ze struktury organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego wynika, że członkowie zarządu NBP Marta Gajęcka, Rafał Sura i Piotr Pogonowski ponownie objęli nadzór nad departamentami banku centralnego. Oznacza to powrót do sytuacji sprzed 9 grudnia br.

Gajęcka znowu nadzoruje Departament Zagraniczny, Sura – Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów oraz Rozliczeń Gospodarki Własnej, z kolei Pogonowski – Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Statystyki. Bez nadzoru nad jakąkolwiek komórką organizacyjną NBP pozostaje – od marca 2023 r. – Paweł Mucha.

Rzecznik NBP: Konflikt został zażegnany

W poniedziałek 22 grudnia pojawił się nowy komunikat rzecznika NBP. "Sytuacja w Zarządzie NBP wróciła do normy. Konflikt został zażegnany, a wszelkie wątpliwości i różnice zdań zostały wyjaśnione. Konsekwencją jest przekazanie przez Prezesa NBP nadzorów nad departamentami wyznaczonym członkom Zarządu" – napisał Maciej Antes.

W piątek w Monitorze Polskim opublikowano zaktualizowaną wersję regulaminu zarządu Narodowego Banku Polskiego. Jego członkowie mogą obecnie wstrzymywać się od głosu w głosowaniach nad uchwałami, podczas gdy do tej pory mogli głosować tylko za lub przeciw. Nowością w regulaminie zarządu NBP jest także zapis, że na wniosek co najmniej trzech członków zarządu projekt uchwały w trybie obiegowym zostanie skierowany do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu.

Dwa tygodnie temu telewizja wPolsce24 poinformowała, że w Narodowym Banku Polskim narasta konflikt, który może doprowadzić do odsunięcia Adama Glapińskiego ze stanowiska prezesa. Stacja stwierdziła, że grupa pięciu członków zarządu NBP od kilku tygodni podejmuje działania mające na celu ograniczenie kompetencji szefa banku centralnego. Określiła to jako "zamach polityczny" na prezesa NBP. W tym gronie mieli znaleźć się: Paweł Mucha, Marta Gajęcka, Rafał Sura, Piotr Pogonowski oraz Artur Soboń.

Rada Polityki Pieniężnej opublikowała oświadczenie, w którym zwróciła się z apelem o "wyciszenie emocji, rozwagę i niedokonywanie żadnych pochopnych działań".

