Ziobro o Kirku: Za to stał się celem nienawiści lewicy

Były minister sprawiedliwości doniósł się w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych do zabójstwa Charliego Kirka. Przypomnijmy, że konserwatywny komentator i założyciel organizacji Turning Point USA zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. Według relacji miejscowych władz, napastnik oddał strzał z dachu pobliskiego budynku.

Zbigniew Ziobro: Nienawiść wobec chrześcijan staje się codziennością

"W USA zamordowano znanego mówcę politycznego Charlie Kirka, chrześcijanina ewangelicznego, który odważnie opierał swoje poglądy na Biblii, krytykował ruch LGBT i bronił wolności słowa. Za to stał się celem nienawiści lewicy" – zaczął swój wpis na platformie X Zbigniew Ziobro.

Po tych słowach polityk przeszedł do opisu sytuacji w naszym kraju. "W Polsce prześladuje się księży. Ks. Olszewski spędził siedem miesięcy w areszcie za próbę stworzenia chrześcijańskiej instytucji wspierającej kobiety i dzieci, konkurencyjnej wobec projektów lewicowych. Innego księdza brutalnie zatrzymano za krytykę 'lekarki', która uśmierciła dziewięciomiesięczne dziecko" – napisał.

Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości, nienawiść wobec katolików i szerzej chrześcijan staje się już codziennością. "Prokuratura Tuska nie broni obywateli – jej rolą jest kneblowanie wierzących i ograniczanie wolności słowa, zawsze tylko w jedną stronę" – podsumował Ziobro.

Zamach na Charliego Kirka

Do tragicznego zdarzenia doszło w minioną środę około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour. Drastyczne nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują moment, w którym Kirk nagle osuwa się z krzesła po oddanym strzale. W tłumie wybuchła panika. Ochrona natychmiast ewakuowała uczestników wydarzenia oraz wyprowadziła Kirka, który trafił do szpitala. Kilka godzin później media obiegła informacja o jego śmierci. Potwierdził ją prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

"Wielki, a wręcz legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca dla młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez wszystkich, zwłaszcza przeze mnie, a teraz, gdy już go nie ma z nami, Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!" – napisał na platformie Truth Social.

