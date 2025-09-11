Skandal w europarlamencie. "Jesteście obrzydliwymi ludźmi bez honoru"

Maciej Wąsik, europoseł PiS, który opublikował nagranie, napisał na platformie X: "Minuta ciszy po zabójstwie Charliego Kirka zakłócona przez lewicę i liberałów w PE". Ocenił, że "pokazali, że szacunek i przyzwoitość to dla nich obce pojęcia".

twitter

Z kolei Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, napisała na platformie X, że "w Parlamencie Europejskim właśnie minutą ciszy uhonorowano pamięć zamordowanego w USA konserwatywnego publicysty Charliego Kirka". Dodała, że "lewicowi europosłowie, w tym Lewica i KO, nawet nie wstali". "Jesteście obrzydliwymi ludźmi bez honoru" – dodała.

twitter

Charlie Kirk zastrzelony

Konserwatywny komentator i założyciel organizacji Turning Point USA Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. Według relacji miejscowych władz, napastnik oddał strzał z dachu pobliskiego budynku.

Do tragicznego zdarzenia doszło około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour. Drastyczne nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują moment, w którym Kirk nagle osuwa się z krzesła po oddanym strzale. W tłumie wybuchła panika. Ochrona natychmiast ewakuowała uczestników wydarzenia oraz wyprowadziła Kirka, który trafił do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

Policja wciąż szuka zabójcy Charliego Krika.

Prezydent USA Donald Trump obwinił w opublikowanym w środę orędziu radykalną lewicę za doprowadzenie do zabójstwa prawicowego aktywisty Charliego Kirka. Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że znajdzie wszystkich działaczy i organizacje, które przyczyniają się do przemocy politycznej.

Czytaj też:

Skandaliczne słowa po zamachu na Charliego Kirka. Komentator zwolnionyCzytaj też:

Charlie Kirk nie żyje. Podejrzany o zabójstwo zwolniony z aresztu