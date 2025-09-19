Były poseł: Kolejny krok podżegaczy wojennych do oswajania nas z wojną

Na stronie rządu opublikowany został poradnik bezpieczeństwa. Dokument liczy 54 strony i jest podzielony na rozdziały dotyczące różnych form ewentualnego zagrożenia – od pożarów i powodzi po wojnę, łącznie z zagrożeniem nuklearnym. Rząd przekazał, że poradniki zostaną rozesłane do wszystkich domów w Polsce. Tego typu poradniki nie są niczym nadzwyczajnym, jednak niepokój części komentujących budzi szybkie tempo, w jakim realizowane jest przedsięwzięcie w połączeniu z innymi działaniami i zdarzeniami przyśpieszającymi w Polsce i wokół niej.

Adwokat i członek Konfederacji Korony Polskiej, Jacek Wilk zwrócił uwagę na wpis opublikowany w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej.

Partia pyta "czy masz już swój plecak ewakuacyjny?" i przypomina, że "w sytuacji kryzysowej liczy się każda sekunda". Dodaje, że "warto spakować najważniejsze rzeczy już dziś: dokumenty, wodę, latarkę, podstawowe leki i inne niezbędne przedmioty".

"Partia wojny" "oswaja z wojną"?

W ocenie Wilka intencje tego ugrupowania nie są dobre. Jego zdaniem Polsce grozi najgorszy możliwy scenariusz, czyli udział w toczącej się wojnie.

"POlszewicy doradzają Polakom, by byli gotowi do ewakuacji. To oczywiście kolejny krok podżegaczy wojennych na drodze do oswajania nas z wojną" – ocenił były parlamentarzysta Kukiz’15, a później Konfederacji.

"Rządzi nami partia wojny – banda realizującą interes zagranicy – zgodnie z którym mamy być wciśnięci w maszynkę do mięsa cudzej wojny" – dodał.

Więcej na temat swoich wątpliwości polityk mówi w wywiadach internetowych. Jednego z nich udzielił kilka dni temu telewizji internetowej wRealu24 na platformie BanBay. Telewizja ta przed ocenzurowaniem miała na YouTube olbrzymie zasięgi, jednak w 2022 roku została usunięta przez władze platformy.

twitterCzytaj też:

Francja szykuje centra medyczne "dla żołnierzy cudzoziemskich" powracających z frontuCzytaj też:

"To niepokojące". Jest zawiadomienie do prokuratury na Sikorskiego