"To niepokojące". Jest zawiadomienie do prokuratury na Sikorskiego

Na zorganizowanej w piątek konferencji prasowej prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke i prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun poinformowali o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Braun i Korwin-Mikke: Międzynarodowa prowokacja

Na początku konferencji Braun wyraził swoją opinię, że wtargniecie dronów w polską przestrzeń powietrzną 10 września, było "międzynarodową prowokacją", której celem było "wepchnięcie Polski głębiej" w wojnę na Ukrainie. – Jak widzimy jest w świecie sporo chętnych, żeby eskalować, a nie deeskalować, żeby ta wojna trwała, a nie żeby się skończyła – powiedział.

Zawiadomienie w tej sprawie – zresztą nie pierwszy raz – Janusz Korwin-Mikke. – Jak tylko były wybory w Anglii w lipcu 2024 roku, to natychmiast nowy minister spraw zagranicznych David Lammy – w tej chwili minister sprawiedliwości – przyjechał do Polski, pojechał do Chobielina i nazajurz Radosław Sikorski zażądał strącania rakiet rosyjskich – powiedział polityk.

– Związki pana Sikorskiego sięgają jeszcze dawnych czasów kiedy był korespondentem wojennym w Afganistanie. Wtedy walczono z Sowietami, więc moim zdaniem bycie agentem brytyjskim niczego złego nie robiło, natomiast teraz jest to niepokojące, ponieważ interesy Wielkiej Brytanii wyraźnie rozchodzą się z interesami Polski – tłumaczył Korwin-Mikke.

Zawiadomienie na ministra Sikorskiego

Korwin-Mikke powiedział, że złożył kolejne zawiadomienie, ponieważ mamy do czynienia z "prowokacją szytą zupełnie grubymi nićmi". Polityk argumentował, że drony, które doleciały do Polski mają zasięg 300, 600 kilometrów, więc nie mogły przylecieć z Rosji.

– Także, proszę państwa, rząd polski wziął udział w prowokacji. Jestem absolutnie pewien, że to nie było wymyślone przez Ukraińców samych. Oni robili różne rzeczy, wymyślali. Ale, proszę państwa, tym razem Polska musiała z tym współpracować. I niestety, jeżeli człowiek współpracuje z obcym państwem, które chce wciągnąć Polskę w wojnę korzystną dla tego państwa, ale w sposób jawny niekorzystną dla Polski, no to powinna się tym zająć prokuratura. I o to prokuraturę poprosiłem – powiedział Korwin-Mikke.

W listopadzie 2024 roku Korwin-Mikke apelował, by jak najszybciej odsunąć Radosława Sikorskiego od stanowiska szefa MSZ, ponieważ wykorzystują go kręgi pro-wojenne.

Czytaj też:

Kaczyński: Mamy do czynienia ze skandalemCzytaj też:

Mentzen: Największym dezinformatorem jest polski rząd