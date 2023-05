Sondaż: Polacy jednoznacznie o 800 plus

Polacy w większości uważają, że podniesienie kwoty świadczenia Rodzina 500 plus do 800 złotych podwyższy wskaźnik inflacji -takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez pracownię IBRiS. O proinflacyjnym efekcie waloryzacji świadczenia jest przekonanych ponad 60 proc. respondentów.

800 plus wypłynie na inflację

Ankieterzy pracowni zadali Polakom pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem podwyższenie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł będzie mieć wpływ na inflację w Polsce?”.

65,1 proc. respondentów odpowiedziało, że waloryzacja podwyższy inflację w Polsce. Przeciwnego zdania było 25,2 proc. ankietowanych. 1,9 proc. biorących udział w badaniu uważa, że wyższe świadczenie przyczyni się do obniżenia wskaźnika inflacji, a 7,8 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Co nie dziwi, percepcja wypływu 800 plus na inflację zależy w dużej mierze od tego, jaką partię popierają badani. 65 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy uważa, że waloryzacja nie wpłynie na wskaźnik inflacji. Przeciwnego zdania jest 25 proc. głosujących na obóz władzy.

W grupie wyborców opozycji 79 proc. badanych jest przekonanych o wpływie waloryzacji na poziom inflacji. Tylko 13 proc. uważa, że po podwyższeniu kwoty świadczenia inflacja nie zmieni się.

Wyborcza obietnica

Waloryzację sztandarowego programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas majowej konwencji programowej.

Według premiera Mateusza Morawieckiego koszt podniesienia kwoty świadczenia wypłacanego rodzinom wyniesie ok. 24 mld złotych. Polityk podkreśla, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia programu Rodzina 500 plus. Opozycja twierdzi bowiem, że zaproponowana waloryzacja jedynie rekompensuje inflację.

– 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku około 46 proc. – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki podczas jednej z konferencji prasowych.

Inflacja w Polsce

Według ostatniego komunikatu GUS, inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 14,7 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 roku.

Oznacza to – przypomnijmy – nie spadek cen, a jedynie spadek dynamiki wzrostu cen. Innymi słowy ceny nadal rosną, ale wolniej, niż przy odczytach inflacji z poprzednich miesięcy, które były wyższe. (np. w marcu wskaźnik inflacji wyniósł 16,1 proc).

