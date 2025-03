Drożeje kluczowy produkt na Wielkanoc

Jak wynika z badania "Indeks cen detalicznych", średnia cena jajka w styczniu w sklepach wynosiła 0,98 zł. Oznacza to wzrost o 11,3 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Ceny się jednak nie zatrzymały. Z kolei z szybkiego szacunku analityków wynika, że w marcu br. jaja w sklepach zdrożały już o 13,6 proc. W marcu średnia cena detaliczna jajka w sklepach (w uśrednionym ujęciu cen regularnych i promocyjnych) nieznacznie przekroczyła złotówkę (w lutym br. było to 0,99 zł, a w styczniu – 0,96 zł).

Obecnie jajko w sklepie kosztuje średnio już nieco ponad złotówkę – podaje UCE Research. Z różnych analiz wynika, że w kwietniu, czyli w miesiącu w którym będziemy obchodzić Święta Wielkanocne, trzeba będzie za nie zapłacić o 10-15 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jaki jest powód tej sytuacji? "Przede wszystkim wskazać należy wysokie koszty produkcji wynikające z podwyżek cen pasz, niedoboru pracowników i wzrostu kosztów zatrudnienia oraz rosnących opłat za energię. A infrastruktura wykorzystywana w procesie produkcji wymaga przecież znacznych nakładów energetycznych. Kolejny czynnik to inflacja. Ogólny wzrost cen w gospodarce przekłada się również na takie podstawowe produkty jak jaja. Do tego dochodzi sezonowość. W okresie zimowym zwykle spada podaż jaj na skutek ograniczeń biologicznych" – komentuje cytowany przez Business Insider dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

Wśród innych przyczyn wymienia się także epidemię ptasiej grypy i zmniejszenie liczby kur niosek.

Czy w Polsce brakuje jaj? Ministerstwo Rolnictwa dementuje

"W związku z informacjami, które ostatnio pojawiały się w przestrzeni medialnej i dotyczyły rzekomych deficytów jaj w handlu detalicznym, wyjaśniamy: ewentualnie zauważalne braki mogą dotyczyć jedynie jaj pochodzących z chowu na wolnym wybiegu, co może być efektem działań sieci handlowych, które ze swej oferty wycofały tego typu produkt" – podaje ministerstwo.

"Niestety, pozyskiwanie bezpiecznej żywności w cenie akceptowalnej przez konsumentów, które staje się jedynie realizacją ideologicznych haseł, niesie ze sobą zawirowania, których obecnie jesteśmy świadkami w wielu państwach świata" – czytamy.

Czytaj też:

Zmiany w mandatach. Surowe kary dla kierowcówCzytaj też:

Zmiany w zasiłku pogrzebowym. Tyle dostaną Polacy