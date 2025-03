Zmiany w zasiłku pogrzebowym. Tyle dostaną Polacy

Resort opublikował w tej sprawie komunikat. Jak zaznacza MRPiPS, "to nie wszystko", bo przygotowywany projekt zakłada dodatkowo waloryzację zasiłku pogrzebowego.

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego

Na czym miałyby polegać zmiany? "Kwota zasiłku pogrzebowego będzie podwyższana o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, jeśli inflacja w danym roku przekroczy 5 proc. [...] Co więcej, projekt wprowadza możliwość przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek będzie przyznawany niezależnie od dochodu i będzie mógł być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu: jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy; jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty (m.in. transport zwłok z zagranicy)" – czytamy w komunikacie.

Dzisiaj zasiłek celowy z pomocy społecznej jest przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a także w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego.

Kwota zasiłku pogrzebowego nie zmieniała się od 2011 roku, przypomniał resort.

Branża: To złe rozwiązanie

Jak informował w marcu br. portal wnp.pl, szykowane wówczas rozwiązanie dotyczące waloryzacji nie podobało się branży.

– W naszej ocenie to złe rozwiązanie. Zasiłek pogrzebowy powinien być waloryzowany każdego roku z dniem 1 stycznia – powiedział Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

– Oznacza to nie mniej ni więcej, przy założeniu prognoz Ministerstwa Finansów mówiących, że inflacja w roku 2026 będzie na poziomie 3.1 proc. w kolejnym roku (2027) 2,6 proc., a w 2028, kiedy wskaźnik inflacji osiągnie poziom 2,5 proc. i pozwoli to na pierwszą waloryzację tego świadczenia. Przez pierwsze dwa lata zasiłek pogrzebowy nie będzie więc podlegał waloryzacji – stwierdził prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

