Na to Polacy czekali od dawna. Ważny zasiłek w górę

Projekt Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. zasiłku pogrzebowego zakłada podniesienie świadczenia do 7 tys. zł oraz możliwość jego dalszego zwiększania na podstawie corocznej analizy cen. Kwota będzie waloryzowana, jeżeli wskaźnik waloryzacji będzie wyższy niż 105.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że podwyższenie zasiłku pogrzebowego służy zapewnieniu, aby świadczenie to umożliwiło pokrycie wszystkich lub większości normalnych, typowych i nienadmiernych kosztów pogrzebu.

Resort finansów nie widzi przeszkód, aby podnieść kwotę zasiłku do 7 tys. złotych. "W świetle powyższego należałoby zrezygnować z projektowanego art. 80 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. fakultatywnej możliwości podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego, na mocy wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów" – czytamy w komunikacie MF.

Jednak jak wskazuje portal wnp.pl, rozwiązanie dot. waloryzacji nie podoba się branży. – W naszej ocenie to złe rozwiązanie. Zasiłek pogrzebowy powinien być waloryzowany każdego roku z dniem 1 stycznia – uważa Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. – Oznacza to nie mniej ni więcej, przy założeniu prognoz Ministerstwa Finansów mówiących, że inflacja w roku 2026 będzie na poziomie 3.1 proc. w kolejnym roku (2027) 2,6 proc., a w 2028, kiedy wskaźnik inflacji osiągnie poziom 2,5 proc. i pozwoli to na pierwszą waloryzację tego świadczenia. Przez pierwsze dwa lata zasiłek pogrzebowy nie będzie więc podlegał waloryzacji – stwierdza prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Uprawnienia do otrzymania świadczenia przysługują:

członkowi rodziny,

pracodawcy,

domowi pomocy społecznej,

gminie,

powiatowi,

osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,

osobie obcej.

Niezbędne do wypłaty zasiłku pogrzebowego dokumenty należy złożyć w ZUS złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.