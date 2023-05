Sawicki: Dwóch dziadków uparło się, by dać 800 plus

Podczas niedawnej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych.

W rozmowie z RMF FM Marek Sawicki z PSL nie krył, że jest krytycznie nastawiony do pomysłu Kaczyńskiego. – Oddajmy decyzję w sprawach aktywności gospodarczej, pomocy społecznej 40-latkom, tym, którzy aktualnie mają dzieci i nimi się zajmują – mówił.

Poseł stwierdził, że trzeba przebudować polski system wsparcia, a w nowych rozwiązaniach trzeba uwzględnić element aktywności zawodowej.

– Przygotowujemy projekt zmiany systemu podatkowego. Uczepiliście się 800 plus rzuconego przez Kaczora, Jarosława Kaczyńskiego podczas wiecu wyborczego. Trzeba zaproponować kompletnie nową dyskusję. Trzecią drogę, gdzie przestaniemy się licytować na pomysły dwóch dziadków, którzy uparli się że trzeba dać 800 plus – mówił Sawicki.

Ile będzie nas kosztowało 800 plus?

Koszt waloryzacji programu to około 24 mld złotych. – To jest przede wszystkim podniesienie, waloryzacja 500 plus do poziomu 800 złotych. Przy czym warto podkreślić że to jest znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia tego bardzo ważnego programu, bo pojawiły się takie głosy, że to jedynie rekompensuje inflację. 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku około 46 proc. – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski został zapytany, czy zrealizowanie propozycji waloryzacji programu 500 plus wiązałoby się z podwyższeniem podatków w Polsce. – Nic mi nie wiadomo o tym, żebyśmy mieli w planie podnieść podatki – stwierdził polityk.

– Dla nas program 500 plus to inwestycja w rodziny, inwestycja w to, aby wyrównać szanse wszystkim, którzy pochodzą z mniejszych miejscowości na taki sam start życiowy, jaki mają dzieci z dużych miast – oznajmił Sobolewski.

