800 plus wiąże się z podwyższeniem podatków? Sekretarz PiS wyjaśnia

– Od nowego roku 500 plus to będzie 800 plus — zapowiedział w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej partii "Programowy Ul". Szef PiS wskazał, że najprawdopodobniej nazwa świadczenia się nie zmieni.

Od wielu miesięcy pojawiały się pytania, czy w obliczu inflacji w Polsce rządzący zdecydują się podwyższyć wartość świadczenia wypłacanego w ramach programu Rodzina 500 plus.

Sobolewski: Budżet jest na to gotowy

– Mówiłem o tym, że w kierownictwie partii nie ma tematu waloryzacji 500 plus. Natomiast pan prezes Kaczyński, patrząc dalej, widząc dalej, myśląc już do przodu, po przeanalizowaniu możliwości (...) ogłosił jako jedno z założeń na przyszłość m.in. waloryzację 500 plus, czyli podniesienie tej kwoty do 800 złotych, ale od nowego roku – powiedział Krzysztof Sobolewski w audycji "Salon polityczny Trójki" w Programie 3. Polskiego Radia.

Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że PiS prowadziło konsultacje zarówno z Kancelarią Premiera, jak i z Ministerstwem Finansów. – Budżet jest na to gotowy. (...) Wszystko będzie dokładnie przedstawione przy przedstawianiu projektu – mówił.

Krzysztof Sobolewski zaznaczył, że 800 plus będzie dotyczyło wszystkich, którzy mają dzieci. Ponadto, wdrożenie programu nie będzie się wiązać z podwyższeniem podatków. – Nic mi nie wiadomo o tym, żebyśmy mieli w planie podnieść podatki – stwierdził polityk.

– Nic się nie zmieniło. Dla nas program 500 plus to inwestycja w rodziny, inwestycja w to, aby wyrównać szanse wszystkim, którzy pochodzą z mniejszych miejscowości na taki sam start życiowy, jaki mają dzieci z dużych miast – oznajmił sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.

