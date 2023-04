"Przywróciliśmy godność rodzinie". Siedem lat z programem Rodzina 500 plus

– Wsparcie rodzin na taką skalę nie było wcześniej nawet w sferze marzeń, wydawało się po prostu niemożliwe. A jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program powszechnego wsparcia dla rodzin z dziećmi, w ramach którego w ciągu siedmiu lat wypłacono ponad 223 mld złotych – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W 2016 roku znacząca część debaty publicznej poświęcona była programowi Rodzina 500 plus. Jego wprowadzenie, już na etapie zapowiedzi, budziło wiele emocji – przypomniała w sobotę PAP MediaRoom.

Minister Maląg: Przywróciliśmy godność rodzinie

– Opozycja i część mediów solidarnie głosiły, że 500 plus dostanie "patologia", która pieniądze wyda na alkohol i inne używki, a nie na własne dzieci. Snute wizje pełne były pogardy dla polskich rodzin, szczególnie dla rodzin wielodzietnych, które do tej pory nie mogły liczyć na pomoc ze strony państwa. My to zmieniliśmy. Udowodniliśmy, że "niemożliwe" da się zrobić, jeżeli mądrze do tego podejść. Przywróciliśmy godność rodzinie. Polacy zaufali nam przy urnach wyborczych w 2015 roku, my zaufaliśmy im, wypłacając świadczenie wychowawcze w ramach programu bezpośrednio rodzicom – nie w formie bonów czy usług. Nie zawiedliśmy się – powiedziała szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

– Program Rodzina 500 plus to już 223,6 mld złotych od jego uruchomienia w 2016 roku. To pieniądze, które w ostatnich siedmiu latach stanowiły realne i wymierne wsparcie dla polskich rodzin. Świadczenie otrzymuje dzisiaj ponad 7 mln dzieci – wyliczała minister Marlena Maląg.

Lepsza sytuacja materialna rodzin z dziećmi

Program Rodzina 500 plus w znaczącym stopniu przyczynił się do poprawy sytuacji materialnej rodzin z dziećmi. W latach 2015 – 2021 ubóstwo skrajne wśród dzieci spadło o 4,2 pkt proc. Największy spadek zasięgu ubóstwa skrajnego odnotowano wśród rodzin wielodzietnych – o 6 pkt proc.

Z kolei przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach domowych z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu wzrósł o 60 proc. w stosunku do 2015 roku. W przypadku gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci w wieku 0-17 lat dochody te wzrosły aż o 82 proc. w stosunku do 2015 roku.

